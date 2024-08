Olympique Marsylia sięgnie po mistrza świata?

Olympique Marsylia jest jednym z najaktywniejszych czołowych europejskich klubów w trwającym oknie transferowym. Półfinaliści poprzedniej edycji Ligi Europy są bliscy grubego wzmocnienia. Jak informuje Fabrizio Romano, na południe Francji Francji ma się przenieść mistrz świata z Kataru – bramkarz Geronimo Rulli.

Niegdyś Marsylia obok Olympique Lyon, czy też Girondins Bordeaux była jednym z najlepszych klubów we Francji. Jednak ostatni raz mistrzem kraju OM została w 2010 roku, a ostatni jakikolwiek tytuł to wygrany Puchar Ligi w 2012 roku. Od tamtego czasu PSG z dwoma wyjątkami na mistrzostwa Monaco z 2017 i Lille z 2021 roku zdominowało rozgrywki Ligue 1.

Teraz władze „L’OM” próbują coś zmienić, aby wrócić na lepsze tory. Zaczęło się od zmiany trenera. Mimo łączenia z posadą trenera m.in. Barcelony Roberto de Zerbi postanowił wybrać bądź co bądź średniaka ostatnich lat we Francji. Włoch, który pomógł stać się Brighton jednym z czołowych klubów w Premier League, teraz chce przywrócić stary blask Marsylii.

Do tego dochodzą solidne transfery. Na czele wysuwa się postać Masona Greenwooda, którego Manchester United wreszcie się pozbył, dostając w zamian 26 milionów euro. Do tego doszli m.in. Pierre-Emile Hojbjerg, Ismael Kone czy Derek Cornelius. Wkrótce do tego grona będzie można dopisać jednego z reprezentantów Argentyny, który w 2022 roku sięgnął z kadrą po upragnione mistrzostwo świata.

Jak informuje Fabrizio Romano, OM dopina transfer argentyńskiego bramkarza – Geronimo Rulliego. 32-latek dopiero co, bo przed rokiem został zawodnikiem Ajaxu, ale już wkrótce opuści Amsterdam. Rulli ma kosztować Marsylię trzy miliony euro. „Les Olympiens” rozpoczęli już rozmowy z Holendrami. Co najważniejsze, sam zainteresowany ma być chętny na przenosiny do Francji. Jeśli nic po drodze się nie wydarzy, Marsylię może zyskać solidne wzmocnienie w bramce.

Geronimo Rulli to czterokrotny reprezentant Argentyny, z którą w 2022 roku zdobył mistrzostwo świata. W lipcu 2024 roku sięgnął też z kadrą po Copa America. Poza Ajaxem występował w takich klubach, jak Real Sociedad, Montpellier, Villarreal i Estudiantes La Plata. Z Villarrealem wygrywał Ligę Europy w sezonie 2020/21. Sam poprawnie wykonał karnego w pamiętnym finale w Gdańsku przeciwko Manchesterowi United. Chwilę później jego vis a vis – David de Gea przestrzelił i to „Żółta Łódź Podwodna” mogła cieszyć się z historycznego triumfu w tych rozgrywkach.

🚨🔵⚪️ Geronimo Rulli to Olympique Marseille, here we go! Verbal agreement in place on fee over €3m to Ajax.

Rulli will sign the contract in the next days.

Exclusive story, set to be confirmed. 🇦🇷 pic.twitter.com/K36E3gRtXw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2024