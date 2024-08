Kolega klubowy reprezentanta Polski wypełni lukę po Willanie Pacho

Kolega klubowy reprezentanta Polski z defensywy został wytypowany przez Eintracht Frankfurt do zastąpienia Williana Pacho. Mowa o 20-letnim Konstantinosie Koulierakisie, który jest partnerem na środku obrony Tomasza Kędziory. Wychowanek PAOK-u jest także reprezentantem Grecji, gdzie zadebiutował już w wieku 18 lat.

Reprezentant Polski gra obok utalentowanego stopera

Po zaledwie roku Eintracht Frankfurt opuszcza stoper Willian Pacho. Reprezentant Ekwadoru za ok. 40 milionów euro + bonusy został sprowadzony przez PSG, gdzie podpisze pięcioletni kontrakt. Utalentowanego 22-latka w Eintrachcie zastąpi o dwa lata młodszy stoper PAOK-u – Konstantinos Koulierakis.

Grek jest wychowankiem klubu z Salonik, a przed sezonem 2022/23 dołączył do pierwszego zespołu. Już kilka miesięcy po debiucie w seniorskiej drużynie PAOK-u zadebiutował w Grecji. W dniu debiutu w narodowych barwach miał 18 lat i 354 dni. To stawia go w dwudziestce najmłodszych debiutantów w historii reprezentacji Grecji.

W ciągu dwóch ostatnich sezonów wystąpił w 71 z 103 możliwych meczów dla PAOK-u. 37 razy w defensywie partnerował mu reprezentant Polski Tomasz Kędziora, który dołączył do PAOK-u zimą 2023 roku. Najczęściej występowali obok siebie, bowiem Kędziora w nowym klubie został etatowym środkowym obrońcą. Koulierakis strzelił dla PAOK-u osiem goli i dołożył cztery asysty.

Pięć z ośmiu trafień i dwie z czterech asyst w barwach PAOK-u zanotował w europejskich pucharach. Co więcej, w poprzednim sezonie fazy grupowej Ligi Konferencji Europy ustrzelił Eintracht Frankfurt, a jego gol w ostatnich minutach dał zwycięstwo PAOK-owi 2:1. Drugi mecz, rozegrany we Frankfurcie również zakończył się zwycięstwem Greków 2:1.

10 mln euro za 20-latka

Florian Plettenberg z niemieckiego „Sky Sports” informował o ustnym porozumieniu pomiędzy Eintrachtem a stoperem PAOK-u. Do porozumienia między klubami ma dojść wkrótce. Koulierakis podpisze z Eintrachtem pięcioletni kontrakt, a w greckich mediach mówi się o 10 milionach euro, które zapłaci klub z Frankfurtu.

Ostatnim występem Greka w macierzystym klubie mógł być wyjazdowy mecz z Malmo w ramach III rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Mistrzowie Grecji zremisowali z mistrzami Szwecji 2:2, a Koulierakis zaliczył asystę przy trafieniu Abdula Rahmana Baby, który w 75. minucie ustalił wynik tego spotkania. Rewanżowy mecz odbędzie się w Salonikach 13 sierpnia. W międzyczasie PAOK nie będzie rozgrywał meczu ligowego, bo rozgrywki greckiej ekstraklasy startują dopiero 17 sierpnia.

Debiut Koulierakisa w Bundeslidze może nastąpić na Signal Iduna Park, gdyż Borussia Dortmund będzie pierwszym rywalem ”Orłów” w nowym sezonie niemieckiej ekstraklasy. Przed własną publicznością Grek może zadebiutować tydzień później w meczu z Hoffenheim. Sezon 2024/25 Eintracht Frankfurt zainauguruje od wyjazdowego meczu I rundy Pucharu Niemiec z… Eintrachtem Brunszwik.

fot. PressFocus