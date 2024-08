Ważny zawodnik chce odejść z Arki Gdynia

Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl„, Arka Gdynia nie będzie przeszkadzać Hubertowi Adamczykowi w poszukiwaniu nowego klubu, jeśli ten zdecyduje się odejść. Ofensywny pomocnik znalazł się poza kadrą zespołu w dwóch ostatnich meczach ligowych przeciwko, w których przeciwnikiem Arki były ŁKS Łódź oraz Polonia Warszawa.

Jeśli nie Arka Gdynia to co?

Hubert Adamczyk trafił do Arki w lipcu 2021 roku. Od tego czasu ofensywny pomocnik rozegrał w żółto-niebieskich barwach 93 mecze, w których 25 razy trafiał do siatki oraz 16 razy asystował kolegom z zespołu. W dwóch pierwszych sezonach był zawodnikiem wyjściowej jedenastki. Po przyjściu do klubu trenera Wojciecha Łobodzińskiego jego rola w drużynie była stopniowo zmniejszana.

Na temat przyszłości swojego podopiecznego zapytany został sam szkoleniowiec „Arkowców”, który stwierdził, że decyzja w pełni zależy od zawodnika, którego kontrakt z klubem wygasa wraz z końcem obecnego sezonu:

Jeśli Hubert [Adamczyk] zdecyduje, że chce zmienić klub, uszanuję to i zaakceptuję. Jeśli podejmie rękawice rywalizacji, również się na to zgodzę. Bardzo szanuję go za to, co zrobił dla Arki Gdynia i decyzję pozostawiam jemu.

Według informacji Tomasza Włodarczyka zainteresowana jego usługami ma być Kotwica Kołobrzeg. Hubert Adamczyk jednak w tym momencie nie jest zainteresowany kontynuowaniem kariery w Kołobrzegu. Wśród chętnych klubów wymieniani są ligowi rywale Arki Gdynia: Stal Stalowa Wola, Warta Poznań oraz Pogoń Siedlce. Wszystkie te zespoły słabo weszły w nowy sezon i wciąż poszukują wzmocnień.

Szkolił się w Chelsea

Zanim Gdynia została tymczasowym domem Huberta Adamczyka, miał on okazję występować w barwach drużyn młodzieżowych Chelsea. „The Blues” sprowadzili go w wieku 16 lat z Zawiszy Bydgoszcz. W londyńskim klubie spędził niespełna dwa lata. Podczas tego etapu kilkukrotnie miał okazję trenować z pierwszym zespołem. Zdjęcia u boku Juana Maty, Johna Terry’ego, Fernando Torresa, Ramiresa czy Johna Obi Mikela już nikt mu nie odbierze.

🇵🇱Po dwóch fazach testów Hubert Adamczyk w 2014 r. podpisał kontrakt z Chelsea. – Spędziłem tam półtora roku. Teraz czas spróbować piłki seniorskiej i uważam, że Cracovia jest dla mnie najlepszym wyborem – wspominał swój epizod obecny piłkarz Arki Gdynia. pic.twitter.com/NhsXfZAQ8Y — ChelseaPoland.com (@chelsea_poland) August 2, 2022

Po zakończeniu etapu na Wyspach Brytyjskich ofensywny pomocnik wrócił do Polski, gdzie podpisał kontrakt z Cracovią. Wówczas 18-letni zawodnik wciąż uważany był za ogromny talent. Regularnie występował w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Trener Jacek Zieliński w momencie ogłoszenia transferu bardzo go komplementował:

To jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy z tego rocznika. Myślę, że powrót do Polski dobrze mu zrobi i wpłynie korzystnie na jego rozwój. Oczywiście czeka go walka o miejsce w składzie „Pasów”. Hubert wpisuje się doskonale w naszą strategię budowy zespołu na lata.

Krakowa nie podbił. W barwach „Pasów” rozegrał tylko sześć spotkań. Z Cracovii wypożyczony był do Olimpii Grudziądz, a następnie na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się do Wisły Płock, skąd również go wypożyczono – tym razem do GKS-u Tychy. Odnalazł się dopiero w Arce Gdynia, gdzie występuje już czwarty sezon.

fot. PressFocus