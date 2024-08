Z I ligi do MLS? Miedź Legnica otrzymała ofertę na 1,5 miliona euro!

Wiktor Bogacz może stać się bohaterem wielkiego transferu do MLS. Na stole kwota 1,5 miliona euro, co robi wrażenie w Ekstraklasie, a co dopiero w I lidze. New York Red Bulls złożył ofertę nie do odrzucenia, dlatego w ciągu najbliższych dni możemy zobaczyć kolejnego Polaka za oceanem.

MLS, Juventus – Bogacz rozchwytywany

Wiktor Bogacz aktualnie może przebierać w ofertach zagranicznych klubów. W grudniu 2023 roku miał okazję zadebiutować w Betclic I Lidze w starciu z Niecieczą (4 minuty na boisku). Później z meczu na meczu dostawał coraz więcej minut, co ewidentnie poskutkowało. W kwietniu po raz pierwszy wpisał się na listę strzelców, a co ważne nie było to jego jedyne trafienie w sezonie. Ostatecznie zakończył go z pięcioma golami, znacznie wzbudzając swoje zainteresowanie na rynku transferowym.

Juventus FC is interested in the 20 y/o striker Wiktor Bogacz from Miedź Legnica Bogacz has started this season well with 2 goals in 1 Liga Bogacz would play with Juventus Next Gen in Serie C 🇮🇹 with the goal of convincing Motta to give him a chance in 1st team ✍️: @WeszloCom pic.twitter.com/ubkWk8vIbY — Polski Transfers 🇵🇱 (@polskitransfers) July 29, 2024

Aktualne rozgrywki również rozpoczął w barwach Miedzi i po trzech spotkaniach ma już dwie bramki na koncie. Co by nie mówić, zainteresowanie tym zawodnikiem nie może dziwić. Od dłuższego czasu słyszeliśmy doniesienia o Juventusie, a na stole w Legnicy miała wylądować oferta opiewająca na milion euro. W dodatku „Stara Dama” miała przedstawić jasny i klarowny plan rozwoju Wiktora. W dodatku na ostatnim spotkaniu pojawili się wysłannicy NEC Nijmegen.

„Miedzianka” miała jeszcze obawy, co do sprzedawania Bogacza, lecz wydaje się, że najnowsza oferta rozwikła wszelkie wątpliwości. Do wyścigu o młodego Polaka w bardzo mocnym stylu dołączył New York Red Bulls. Oferta opiewająca na 1,5 miliona euro za pierwszoligowego zawodnika ze strony klubu MLS jest wręcz szokująca i może być historyczną transakcją.

Kolejny polski napastnik za oceanem

W ostatnich latach w MLS Polaków nie brakuje, szczególnie na pozycji napastnika. Można zajrzeć w karty historii, gdzie w klubie, który złożył ofertę za Bogacza, grywał Patryk Klimala, o którym ostatnio było głośno. Można także wspomnieć o Mateuszu Boguszu, który wspina się na wyżyny swoich umiejętności w ostatnim czasie, również często grając na pozycji podwieszonego napastnika.

W przeszłości obserwowaliśmy Kacpra Przybyłko (aktualnie FC Lugano), czy też Jarosława Niezgodę (bez klubu). W najbliższym czasie do gry w USA powróci także Karol Świderski, a polska delegacja napastników może się jeszcze zwiększyć.

🚨Wiktor Bogacz w MLS? Do Miedzi Legnica wpłynęła oferta na ponad półtora miliona euro z New York Red Bulls. Negocjacje trwają. Okno w USA zamyka się 14 sierpnia:https://t.co/xgxDJzPj2m — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) August 9, 2024

Wiktor Bogacz stoi przed dużą szansą na rozwojowy krok, lecz wszystko zależy także od jego aktualnego klubu. Miedź Legnica podejmie decyzję, co do jego przyszłości zapewne w dość krótkim czasie. 1,5 miliona może być historyczną transakcją w 1. lidze, choć nie rekordową, ponieważ w 2021 roku Charlotte zapłaciło ŁKS-owi 1,8 miliona euro za Jana Sobocińskiemu. W przypadku Wiktora wydaje się, że ta kwota może jeszcze znacznie urosnąć, ponieważ trwają negocjacje.

Klub z Legnicy długo opierał się ofertom i możliwościom sprzedaży 20-latka, lecz jak podaje Tomasz Włodarczyk, teraz może być już ciężko odrzucić taką propozycję. Juventus raczej nie będzie chciał przebijać oferty klubu z MLS, więc wszystko wskazuje na to, iż niedługo usłyszymy o kolejnej przeprowadzce polskiego napastnika za ocean.

fot. PressFocus