Wielki hit transferowy wewnątrz Ekstraklasy

Według informacji Szymona Janczyka z portalu „weszlo.com” będziemy świadkami hitu wewnątrz Ekstraklasy. Raków Częstochowa porozumiał się z Piastem Gliwice w sprawie transferu Ariela Mosóra. Środkowy obrońca ma kosztować klub z Częstochowy około milion euro i po testach medycznych zaplanowanych na najbliższy weekend dołączy do zespołu Marka Papszuna.

Zaskakujący transfer wewnątrz Ekstraklasy

Ariel Mosór to jeden z najbardziej utalentowanych zawodników w Polsce. 21-letni środkowy obrońca szkolił się w drużynach młodzieżowych Legii Warszawa. W lipcu 2021 roku bez żalu został oddany do Piasta Gliwice gdzie jego talent objawił się szerokiej publiczności.

Syn byłego piłkarza Legii Warszawa, Widzewa Łódź czy Pogoni Szczecin – Piotra Mosóra bardzo szybko wywalczył sobie miejsce w wyjściowej jedenastce gliwickiego klubu. Dotychczas środkowy obrońca zagrał 95 spotkań w barwach „Piastunek”, w których strzelił cztery gole.

Eksplozja jego talentu nie przeszła bez echa wśród za granicą. Rok temu Ariel Mosór był o krok od transferu do norweskiego Molde FK. Wówczas mistrzowie norweskiej Eliteserien mieli zapłacić za polskiego zawodnika łącznie z bonusami prawie 3 miliony euro. Sam zawodnik nie był jednak przekonany do takiego kierunku i zdecydował się kontynuować grę w rozgrywkach Ekstraklasy.

3⃣ lata temu swój debiut w barwach Piasta Gliwice zaliczył Ariel Mosór! 🆕 W tym czasie obrońca Niebiesko-Czerwonych uzbierał 95 występów, w których zdobył cztery bramki i zaliczył trzy asysty! ⚽️🅰️ pic.twitter.com/6n9TgzHI1z — Piast Gliwice (@PiastGliwiceSA) August 8, 2024

Niska kwota?

Teraz nowym klubem Ariela Mosóra ma zostać Raków Częstochowa. W drużynie Marka Papszuna młody obrońca ma zastąpić Bogdana Racovițana. Uczestnik EURO 2024 z reprezentacją Rumunii w ostatnim meczu ligowym z GKS Katowice zerwał więzadło krzyżowe o czym klub poinformował dzisiaj rano w oficjalnym komunikacie. Rumuński stoper był bliski odejścia z klubu – zagraniczne kluby proponowały za niego około 2 miliony euro, lecz kontuzja przekreśla jego szanse na transfer.

„Medaliki” zapłacą za 21-letniego obrońcę o wiele mniej niż przed rokiem proponował norweski klub.Dodatkowym atutem Ariela Mosóra jest fakt, że jest on młodzieżowcem. Raków Częstochowa w dwóch ostatnich sezonach Ekstraklasy nie wypełniał limitu minut dla młodzieżowców i musiał opłacić karę.

Według nieoficjalnych informacji Piast Gliwice zapewni sobie spory procent od kolejnej sprzedaży Mosóra. To może być dobra decyzja ze strony władz Piasta – w barwach częstochowskiego klubu środkowemu obrońcy teoretycznie łatwiej będzie się wypromować do zachodniego klubu. Z Rakowa za spore pieniądze niedawno odchodził chociażby bośniacki bramkarz Vladan Kovacević do portugalskiego Sportingu. Z kolei w lipcu 2021 roku za kwotę około pięciu milionów euro do Red Bull Salzburg odszedł Kamil Piątkowski.

Piast Gliwice znalazł już następcę Ariela Mosóra. Do klubu trafił urodzony w Anglii młodzieżowy reprezentant Polski – Levis Pitan z Sheffield United.

fot. PressFocus