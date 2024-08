AC Milan w letnim oknie transferowym działa bardzo powoli, gdyż do tej pory domknął jedynie dwa transfery. Poza Alvaro Moratą i Strahinją Pavloviciem nie było do tej pory innych wzmocnień niż z drużyny młodzieżowej ”Rossonerich” (Liberali, Cuenca itd.). Trzecim transferem Milanu będzie ex piłkarz Barcelony Emerson Royal, który kończy z Tottenhamem po trzech latach. Był to majstersztyk Mateu Alemany’ego jako dyrektora sportowego Barcelony.

Milan pozyskuje byłego piłkarza Barcelony

Brazylijski boczny defensor zasili szeregi ”Rossonerich” za kwotę 15 milionów euro plus bonusy. W 2021 roku Tottenham pozyskał go za 25 milionów euro, co razem z faktem zakupienia go przez Barcelonę za 14 milionów i rozegraniem zaledwie trzech spotkań w nowym klubie było transferowym popisem Mateu Alemany’ego, ówczesnego dyrektora sportowego ”Dumy Katalonii”.

Royal przybywa do Mediolanu jako w teorii czwarty prawy obrońca. Niedawno jednak w sparingu z Manchesterem City więzadła w kolanie zerwał Alessandro Florenzi, a Pierre Kalulu bywa też używany na środku defensywy, co oznacza, że jedynym aktualnie realnym kandydatem do rywalizacji dla Brazylijczyka został kapitan Davide Calabria.

Joan Laporta przy ogłaszaniu transferu Royala mówił, że to zawodnik, który będzie drugim Danim Alvesem. Co ciekawe, po dwóch miesiącach piłkarza w klubie już nie było. Wielu kibiców Tottenhamu mówi, że to piłkarz bez zalet, ale dobrze tańczy. Znana jest przyśpiewka w kręgach Spurs „He can’t defend, he can’t attack, Emerson Royal, is our wingback”. Boisko w pewnych aspektach mówi co innego, bo dobrego.

Emerson Royal w ostatnich trzech sezonach Premier League z bocznych obrońców był drugim najczęściej wygrywającym pojedynki piłkarzem (6.9 pojedynków na 90 minut). Jeśli liczymy tylko zawodników, którzy rozegrali minimum 4500 minut, lepszy był tylko Rayan Ait-Nouri z Wolverhampton (7.5 na 90 minut). Brazylijczyk w tej klasyfikacji był lepszy choćby od Joao Cancelo (6.5 na 90 minut).

Jednym głosem jednak mówi się, że to boczny obrońca bardziej defensywny niż ofensywny. A takiej właśnie charakterystyki potrzebuje Paulo Fonseca, który co do bocznych obrońców chciałby stworzyć asymetrię podobną do tej, która w erze Stefano Piolego była bardzo widoczna: lewa strona atakuje, prawa broni.

Royal ma nosić w Milanie numer 22 – w przeszłości dwukrotnie używał go choćby Kaka, a także Edgar Davids, Bojan Krkić czy Alessio Cerci. Transferu dokonał agent Stefano Castagna. Royal był dogadany z Milanem od maja, według informacji Fabrizio Romano, i był zdecydowany bardzo mocno na klub z Mediolanu mimo kilku innych propozycji.

Milan i inne wzmocnienia

Emerson Royal zostanie trzecim wzmocnieniem po Moracie i Pavloviciu, ale Milan nadal nie rozwiązał kwestii defensywnego pomocnika. W ostatnich godzinach były szef skautów AS Monaco, a obecnie jeden z dyrektorów Milanu Geoffrey Moncada próbuje odblokować negocjacje i cały transfer Youssoufa Fofany.

Pomocnik jest zdecydowany na Milan, ale Monaco stanęło okonie po ofercie na 17 milionów euro. Warto tu przypomnieć, że latem 2023 klub z księstwa odrzucił ofertę Nottingham Forest na 30 milionów euro, a sam Fofana (21-krotny reprezentant Francji) ma rok umowy.

W tle ”Rossoneri” muszą także pozbyć się kogoś z linii pomocy celem pozyskania Lazara Samardzicia z Udinese. Mówiło się o Tommaso Pobedze, a także Yacine Adlim, klub ze Stadio Friuli wolałby jednak przede wszystkim otrzymać 25 milionów euro. Pomocnika z Francji łączy się też z Brentfordem, który jest na finalizacji transferu Jensa Cajuste.

