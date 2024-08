Araujo zagra w Premier League?

FC Barcelona szykuje zmiany w linii defensywy. Julian Araujo w ostatnim czasie łączony był z kilkoma klubami. Jak informuje Fabrizio Romano, najbardziej prawdopodobny jest transfer do Premier Leaegue, a konkretnie do Bournemouth.

Julian Araujo został piłkarzem FC Barcelony zimą 2023 roku z Los Angeles Galaxy za 4 miliony euro. Przy przeprowadzce Meksykanina na „Camp Nou” towarzyszyło niemałe zamieszanie. Miał zamienić barwy klubowe w ostatnim dniu okienka transferowego. „Barca” spóźniła się jednak z wysłaniem odpowiednich dokumentów o kilkanaście sekund, co spowodowało utrudnienia. Formalności zostały uzupełnione 1 lutego, czyli dzień po zamknięciu okienka. „Duma Katalonii” odwołała się w tej sprawie do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu i w połowie lutego dopięła swego, dzięki czemu 22-latek mógł podpisać z nią kontakt.

Araujo przez okres spędzony w Barcelonie nie zdołał wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie, a nawet nie zagrał w nim ani jednej minuty. Miniony sezon spędził na wypożyczeniu w Las Palmas. Wystąpił w 25 spotkaniach w La Liga i udało mu się zdobyć gola z Getafe. Mimo obiecującego okresu na wypożyczeniu, zawodnik cały czas ma problem z pokazaniem się w Barcy.

Podczas obozu przygotowawczego otrzymał od Hansiego Flicka szanse w zaledwie jednym spotkaniu kontrolnym, przeciwko Manchesterowi City. Dodatkowo w przerwie został zmieniony. Musiałby również rywalizować o miejsce w składzie z dwoma wychowankami klubu – Alexem Valle oraz Hectorem Fortem, a dodatkowo cały czas możliwe jest przybycie Joao Cancelo, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Barcelonie z Manchesteru City.

Sam zawodnik doskonale zdaje sobie sprawę jak ciężka jest jego sytuacja i zakomunikował o planach odejścia z klubu, aby załapać więcej minut na boisku. Jego usługami zainteresowane były zwłaszcza kluby La Liga. Najczęściej w gronie faworytów wymieniało się Sevillę, której niedawno trenerem został Garcia Pimienta, który rok temu prowadził właśnie Las Palmas.

🚨🇲🇽 Bournemouth are in advanced talks to sign Julián Araujo from Barcelona on permanent transfer.

Deal worth around €10m as @tjuanmarti revealed, Barça also asking for sell-on clause but negotiations still ongoing.

Araujo could leave; Barça still think of João Cancelo at RB. pic.twitter.com/k0NVD1tIcU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2024