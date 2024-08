Lech Poznań wzmacnia się piłkarzem klubu Serie A

Lech Poznań nie od dziś u swoich fanów wywołuje zawód – teraz jednak w Wielkopolsce kibice będą mieli spore powody do zadowolenia. Po kilku transferach z niższego szczebla rozgrywek skandynawskich, przyszła pora na doskonale znanego nad Wisłą piłkarza. Na początku przyszłego tygodnia do Poznania zawita Filip Jagiełło, były reprezentant polskich kadr młodzieżowych. Informację tę przekazał Przemysław Michalak z „Weszło”.

Lech Poznań wzmacnia się piłkarzem Genoi

Filip Jagiełło od 2019 roku stale grał we Włoszech. W tym czasie grał zarówno na poziomie Serie A jak i drugiej ligi włoskiej. Na swoim koncie ma występy w Genoi, Spezii, a także i Brescii. Na poziomie włoskiej elity zagrał 13 razy, a na drugim poziomie – znacznie więcej, bo 109 razy (do tego dołożył 14 trafień). Daje to łącznie 122 występy na ziemi włoskiej.

Od kilkudziesięciu godzin 27-latek ma jeszcze rok umowy w klubie z Ligurii i jego władze nie zamierzają robić mu problemów z odejściem. Według Przemysława Michalaka – Polak ma rozwiązać umowę i przenieść się do Poznania na zasadzie transferu definitywnego, ale jednocześnie bezgotówkowego. Dopięcie transakcji ma nastąpić po weekendzie, wraz z testami medycznymi.

‼️ Łączono go z Legią, ale będzie Lech Poznań. Filip Jagiełło wraca do Polski [NEWS]. https://t.co/lHPFFgaCGR — Przemysław Michalak (@PrzemysawMicha2) August 10, 2024

Jagiełło to także 9-krotny reprezentant Polski U21 i 12-krotny kadrowicz w reprezentacji U20. Tego lata łączony był także z Legią Warszawa oraz Zagłębiem Lubin. Według informacji Filipa Trokielewicza, „Miedziowi” odbyli z piłkarzem wstępne rozmowy, ale pomocnik zbytnio nie łasił się na powrót do dawnego klubu na tym etapie kariery. Według portalu Transfermarkt, w grze o Polaka była także drugoligowa Reggiana, którą do niedawna prowadził legendarny Alessandro Nesta.

Polak jesień poprzedniego sezonu spędził jeszcze w Genoi, ale rundę wiosenną już w drugoligowej Spezii (wtedy spadkowiczu z Serie A). Drugi z liguryjskich klubów ledwo utrzymał się przed spadkiem, a sam pomocnik zagrał 13 razy, notując jedno trafienie. W grudniowym meczu Coppa Italia z Lazio przywdział nawet opaskę kapitana Genoi, najstarszego klubu we Włoszech.

Lech Poznań i transfery lato 2024

Lech Poznań tym sposobem dopina transfer numer pięć w letnim okienku transferowym. Poprzednie ruchy wymagających pewnego poziomu kibiców ”Kolejorza” zbytnio nie zadowoliły. Poznaniaków wzmocnili do tej pory: Alex Douglas (Vasteras), Daniel Hakans (Valerenga), Ian Hoffmann (Moss) oraz Bryan Fiabema (Real Sociedad B). Jagiełło, według informacji Tomasza Włodarczyka z „Meczyków” ma podpisać umowę 3+1.

Fot. PressFocus