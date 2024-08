Sheffield Wednesday nie chce na stadionie kibiców z podrobionymi koszulkami

Sheffield Wednesday wywołało burzę przed swoim pierwszym meczem w nowym sezonie Championship. Klub wydał oświadczenie, w którym informuje, że fani, którzy wejdą na stadion Hillsborough w podrobionych koszulkach mogą zostać poproszeni o wyjście. Sheffield uzasadnia swoją decyzję tym, że sprzedaż nieoryginalnych koszulek wpływa na przychody klubu.

Do końca inauguracyjnej kolejki nowego sezonu Championship pozostały jeszcze dwa mecze. Jedno spotkanie odbędzie się w niedzielę 11 sierpnia – Sheffield Wednesday na Hillsborough podejmie Plymouth Argyle. Dwa dni przed meczem Sheffield podjęło decyzję, która odbiła się szerokim echem. Klub wydał oświadczenie, w którym informuje, że fani, którzy przyjdą na stadion w podrobionych koszulkach mogą zostać poproszeni o wyjście. Pełna treść oświadczenia brzmi:

Wzrost liczby podrobionych koszulek staje się w branży piłkarskiej coraz bardziej widoczny. Z całym szacunkiem przypominamy kibicom, że podrobione koszulki i ich sprzedaż mają bezpośredni wpływ na przychody klubu, a nie tylko są gorszej jakości i potencjalnie niebezpieczne ze względu na używane materiały.

Oficjalne produkty Sheffield Wednesday można nabyć wyłącznie w ”Owls Megastore” lub sklepie internetowym. Zespół zajmujący się ochroną marki współpracuje z odpowiednimi organami w celu blokowania witryn sprzedających podróbki i będzie kontynuować te działania. Wszystkie strony będą dokładać wszelkich starań, by zakończyć nielegalny handel podrobionymi towarami. Dlatego wszelkie prośby o umieszczanie napisów i/lub numeracji na wszelkich podrobionych koszulkach przywiezionych do ”Owls Megastore” zostaną odrzucone.

Chociaż nie możemy w pełni zapobiec noszeniu podrobionych koszulek przez kibiców poza Hillsborough, uprzejmie prosimy, aby takie produkty nie były eksponowane na stadionie. Każda osoba, u której zostanie stwierdzone noszenie podrobionej koszulki wewnątrz Hillsborough, może zostać poproszona o opuszczenie stadionu, a informacja o tym zostanie przekazana odpowiednim stronom.

Decyzja klubu podzieliła środowisko piłkarskie. W końcu każdy pamięta jak śmigał na podwórku w popularnych „bazarówkach”. Modne są także strony zagraniczne, które odtwarzają koszulkę klubową za kilka razy mniejszą cenę, a różnią się one małymi detalami trudnymi do wychwycenia. Kibice zauważają, że ceny oficjalnych produktów klubowych – nie tyczy się to tylko Sheffield – są horrendalnie wysokie, przez co dla wielu nie są przystepne. Oficjalna koszulka w sklepie Sheffield kosztuje 69 funtów, a koszulka z długim rękawem 77 funtów (ok. 350 – 390 złotych). Z drugiej strony – przede wszystkim wśród sprzedawców koszulek – decyzja Sheffield została przyjęta z aprobatą.

Sheffield Wednesday have done a whole statement about fans not being allowed to wear 'counterfeit' shirts in the stadium…

Here's an idea – Make the shirts affordable for an average fan.

£70 for just the basic home shirt is ludicrous. pic.twitter.com/cTZmPbckdM

— Footy Accumulators (@FootyAccums) August 10, 2024