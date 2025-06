Wet za wet! Bayer 04 ściągnie zawodnika Liverpoolu

Bayer 04 Leverkusen znajduje się w trakcie niemałej przebudowy. Z klubu odeszli już przecież chociażby Florian Wirtz, Jeremie Frimpong oraz Xabi Alonso. Ponadto w mediach spekuluje się też o innych odejściach, co może jeszcze bardziej osłabić wicemistrza Niemiec. Mimo wszystko Simon Rolfes i spółka nie zamierzają biernie przyglądać się sytuacji, dlatego też wkrótce potwierdzony ma zostać kolejny transfer do klubu.

Bayer 04 kompletuje transfer z Liverpoolu

Jarell Quansah, utalentowany środkowy obrońca Liverpoolu i mistrz Europy U-21, już wkrótce oficjalnie zostanie nowym zawodnikiem Bayeru Leverkusen. O takim ruchu z Anglii do Niemiec poinformowali zgodnie Fabrizio Romano i Florian Plettenberg – dwaj renomowani dziennikarze specjalizujący się w doniesieniach transferowych. Według informacji przekazanych przez Romano Liverpool zaakceptował ofertę niemieckiego klubu opiewającą na 35 milionów euro jako podstawową opłatę.

Dodatkowo w kontrakcie zawarto klauzulę bonusową w wysokości 5-6 milionów euro, która może zostać aktywowana w zależności od występów zawodnika oraz osiągnięć zespołu. Florian Plettenberg podał natomiast, że zawodnik jest już po badaniach medycznych, a kontrakt z nowym klubem jest już przygotowany – Quansah ma związać się z Leverkusen umową ważną do czerwca 2030 roku.

Co ciekawe, obie strony zawarły w porozumieniu klauzulę wykupu – Liverpool będzie mógł odkupić swojego wychowanka od lata 2027 roku, płacąc 60 milionów euro plus ewentualne dodatki. Daje to „The Reds” możliwość odzyskania piłkarza, jeśli ten rozwinie się na miarę oczekiwań.

Bayer 04 znalazł następcę Taha?

Transfer Quansaha jest bezpośrednio związany z odejściem Jonathana Taha, który dołączył do Bayernu Monachium na zasadzie wolnego transferu i ma już za sobą kilka występów jako „Bawarczyk” podczas Klubowych Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Władze klubu z BayArena zdecydowały się postawić na młodzież i potencjał – 22-letni Quansah idealnie wpisuje się w tę filozofię.

Jarell Quansah w ubiegłym sezonie zrobił duży krok w rozwoju. Choć nie był podstawowym stoperem Liverpoolu, regularnie pojawiał się na boisku, prezentując coraz większą dojrzałość i spokój w grze. Silny fizycznie, dobrze czytający grę i niebojący się rozgrywania piłki od tyłu – to profil, który idealnie pasuje do stylu gry Bayeru Leverkusen, gdzie od 1 lipca nowym szkoleniowcem będzie Erik ten Hag.

Rozegrał jednak tylko ok. 500 minut w Premier League i potrzebuje bardziej regularnej gry. Nie miał szans w rywalizacji z parą stoperów Konate – Van Dijk, a i nawet Joe Gomez grał więcej, gdy był zdrowy. Quansah za to czasami był z konieczności wystawiany na prawej obronie. Do tego mógłby jeszcze spaść w hierarchii, ponieważ Liverpool intensywnie pracuje nad głośnym ruchem, czyli sprowadzeniem filaru defensywy Crystal Palace i regularnym reprezentantem Anglii. Chce kupić Marca Guehiego.

To nie tylko ruch sportowy, ale również transfer strategiczny dla obu klubów. Liverpool zabezpiecza się na przyszłość, zachowując możliwość odzyskania zawodnika, a Bayer zyskuje młodego i perspektywicznego obrońcę, który może przez najbliższe lata stanowić fundament ich defensywy. Oficjalne ogłoszenie transferu powinno nastąpić niebawem – po zakończeniu testów medycznych i podpisaniu dokumentów. Wszystko wskazuje na to, że Quansah już wkrótce dołączy do obozu przygotowawczego Leverkusen, aby rozpocząć nowy etap kariery w Bundeslidze.

22-latek jest wychowankiem Liverpoolu, dla którego gra od 2008 roku. Przeszedł przez wszystkie etapy szkolenia, po czym został włączony do pierwszego zespołu „The Reds”. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że w Lidze Mistrzów zadebiutował właśnie przeciwko drużynie Bayeru 04 Leverkusen – 5 listopada 2024 roku. Ogólnie jako piłkarz pierwszej drużyny LFC może pochwalić się następującym dorobkiem: