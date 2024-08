Manchester United przedłuży kontrakt z kluczową postacią

Fabrizio Romano informuje, że Manchester United osiągnął porozumienie z Bruno Fernandesem ws. przedłużenia kontraktu. Nowa umowa kapitana ”Czerwonych Diabłów” obowiązywać będzie do czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia jej o kolejny rok. Według Romano formalności mają zostać dopięte do końca okienka transferowego.

Kiedy zimą 2020 roku Bruno Fernandes przychodził do Manchesteru United z lizbońskiego Sportingu za 65 mln euro (rekordowa sprzedaż w historii ”Lwów”) podpisał 5,5-letnią umowę z klubem z Old Trafford. Po dwóch latach przedłużył kontrakt o sześć miesięcy – do czerwca 2026 roku, ale z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Na początku lipca tego roku brytyjskie media informowały, że Manchester United dał Portugalczykowi zielone światło ws. rozmów z saudyjskimi klubami, które były zainteresowaniem ściągnięciem go na Bliski Wschód.

”Czerwone Diabły” rozpoczęły sezon od porażki z Manchesterem City w meczu o Tarczę Wspólnoty, ale dzień po przegranej na Wembley kibice otrzymali idealną wiadomość na poprawę humoru. Fabrizio Romano poinformował, że klub porozumiał się z Bruno Fernandesem ws. przedłużenia kontraktu. Kapitan w zespole Erika ten Haga ma przedłużyć kontrakt o rok, czyli obowiązywać będzie on do czerwca 2027 roku. Będzie również istniała możliwość przedłużenia umowy o kolejne 12 miesięcy.

🚨🔴 EXCLUSIVE: Manchester United have reached an agreement with Bruno Fernandes to extend his contract!

New deal will be valid until June 2027 plus option included for further season, June 2028 — salary at top #MUFC level.

All set to be signed before end of the summer window. pic.twitter.com/csC3HGkrgH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2024