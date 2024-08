Trzej znani piłkarze Chelsea zesłani do U21

Jak donosi Matt Law z „The Telegraph„, Chelsea wysłała trzech swoich zawodników do treningów z drużyną U-21 i zamierza zmusić ich do opuszczenia klubu. Są to: Armando Broja, Trevoh Chalobah oraz Romelu Lukaku.

Chelsea nakłada zakazy

Wychowanek „The Blues” Trevoh Chalobah otrzymał nawet zakaz wstępu na obiekty pierwszej drużyny. Nie pojawia się ani w szatni, ani podczas wspólnych lunchów. Dzięki temu Chelsea chce wymusić na zawodniku, który szkolił się w klubie od ósmego roku życia odejście jeszcze w letnim okienku transferowym. Zainteresowanie środkowym obrońcą wyraża Aston Villa oraz Crystal Palace, lecz sam piłkarz nie jest przekonany co do transferu. Problem polega też na tym, że ma on umowę do 2028 roku, dlatego z taką stabilizacją i będąc w klubie swojego życia, nie jest chętny na odejście.

Exclusive – Trevoh Chalobah barred from using Chelsea's first-team facilities as exit looms. He, Broja and Lukaku all training with the club's U21s. #cfc https://t.co/csWJHpv3eL — Matt Law (@Matt_Law_DT) August 10, 2024

Decyzja klubu w sprawie wychowanka oraz to w jaki sposób jest traktowany mocno nie spodobała się kibicom „The Blues”, którzy uważają, że takim postępowaniem klub nie pomaga sobie w budowaniu tożsamości wśród swoich zawodników. Nowy szkoleniowiec klubu Enzo Maresca najprawdopodobniej nie widzi w swoim zespole miejsca dla Anglika, który w drugiej części poprzedniego sezonu był jednym z ważnych elementów defensywy Chelsea.

Jesienią był kontuzjowany, ale potem Mauricio Pochettino bardzo go chwalił i regularnie go wystawiał. „The Blues” wygrali pięć meczów z rzędu na koniec, we wszystkich Chalobah grał albo na środku defensywy, albo na prawej stronie. Teraz okazuje się niepotrzebny… Zdążył rozegrać 80 spotkań w barwach drużyny z niebieskiej części Londynu, w których zdobył pięć bramek i zanotował jedną asystę.

Sporo grał za kadencji Grahama Pottera, który widział go w pierwszym składzie trzyosobowego bloku obronnego. Chalobah występował razem z Thiago Silvą, Markiem Cucurellą czy Kalidou Koulibalym. Potrafił nawet zagrać siedem meczów z rzędu po 90 minut. Frank Lampard, który zastąpił Pottera, korzystał czasami z Chalobaha na prawej obronie. Podobnie robił też ostatnio Pochettino, bo Reece James non stop jest kontuzjowany.

Napastnicy to inna bajka

Z drużyną U-21 trenują również napastnicy Armando Broja oraz Romelu Lukaku. Zaskakującym jest fakt, że Albańczyk znalazł się w gronie zawodników, którzy pojechali na na obóz przygotowawczy do Stanów Zjednoczonych z pierwszym zespołem. 22-letni napastnik rozegrał nawet dwa spotkania – najwidoczniej nie spodobał się włoskiemu szkoleniowcowi i klub próbuje wymusić na nim transfer. Albańczyk jeszcze niespełna dwa miesiące temu grał na mistrzostwach Europy w Niemczech, gdzie Albania w grupie z Chorwacją, Hiszpanią oraz Włochami zajęła ostatnią pozycję. Też ma kontrakt do 2028 roku.

Z klubu wypychany jest również Romelu Lukaku. Mogłoby się wydawać, że takiego kolosa wypchnąć będzie najtrudniej, ale akurat sprawa reprezentanta Belgii wydaje się najprostsza. Napastnik spędził ostatni sezon na wypożyczeniu w AS Romie i w sezonie 2024/2025 również nie będzie biegał po murawie Stamford Bridge.

Napoli are still working on a deal for Romelu Lukaku 👀 There's a gap in valuation with Chelsea understood to want €43m, while Napoli want to try and do a deal at €30m 💰 pic.twitter.com/3CmO5YvbIB — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 11, 2024

W Napoli bardzo chce go Antonio Conte. Włoski szkoleniowiec jest zakochany w rosłym napastniku – panowie mieli okazję pracować ze sobą w Interze Mediolan. Sam Belg w jednym z wywiadów stwierdził, że Antonio Conte to najlepszy szkoleniowiec z jakim miał okazję w życiu pracować. Zatem najwięcej zarabiający piłkarz Chelsea powinien być najmniejszym kłopotem.