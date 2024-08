Chelsea i Atletico się nie dogadali! Upadł transfer za 40 milionów euro

Chelsea podczas aktualnego okienka transferowego przybrało taktykę kupowania hurtowo. Za chwilę sprowadzi dwucyfrową liczbę nowych zawodników. Jednym z kolejnych klubowych nabytków miał być Samu Omorodion, za którego londyński klub miał zapłacić prawie 40 milionów euro, lecz transfer ten całkowicie upadł.

Samu Omorodion po powrocie do Atletico Madryt z wypożyczenia stał się kuszącym kąskiem dla innych klubów na europejskiej arenie. Wszystko jest mocno związane z finalizacją transferu Juliana Alvareza, który stanie się pierwszym napastnikiem. Dlatego też klub ze stolicy Hiszpanii bez większych problemów zgodził się na sprzedaż mniej potrzebnego Omorodiona.

O polityce transferowej „The Blues” wspominaliśmy bardzo często, próbując rozgryźć, co autor miał na myśli. Pozyskiwanie tak wielu graczy podaje w wątpliwość duże aspiracje Chelsea w tym sezonie, lecz może jest w tym ukryty przekaz. Po zakontraktowaniu m.in.: Kierana Dewsbury’ego-Halla, Filipa Jørgensena, Omariego Kellymana, Tosina Adarabioyo, czy Renato Veigi nadal nie mieli dość. Za 34,5 miliona euro na Stamford Bridge miał przyjść właśnie Omordion. Wszak Chelsea nie ma wciąż napastnika, a Nicolas Jackson był w poprzednim sezonie mocno krytykowany za nieskuteczność.

⚠️🔵 Samu Omorodion to Chelsea is 100% OFF.

Major issues confirmed and Omorodion will return to Madrid in the next hours…

…with serious chances to join another club in the next days. 👀 pic.twitter.com/UHBElfmHXs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2024