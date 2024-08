Atalanta domyka kolejny transfer przed Ligą Mistrzów

Atalanta Bergamo lada chwila podejmie na PGE Narodowym zespół Realu Madryt w meczu o Superpuchar Europy. Będzie to najprawdopodobniej oficjalny debiut Kyliana Mbappe w barwach ”Królewskich”. Drużyna ”La Dei” także wzmacnia swój zespół przed nowym sezonem. Do zespołu przybędzie Marco Brescianini z Frosinone. Klub z Lombardii przechwycił piłkarza po tym jak Aurelio De Laurentiis zaczął kombinować po zakończonych badaniach piłkarza.

Pomocnik Frosinone to wychowanek Milanu. Biorąc pod uwagę jego obecnego jeszcze pracodawcę, był najrówniej grającym piłkarzem aktualnego spadkowicza z Serie A. Jego równa dyspozycja w tym znanym włoskim zespole-windzie (raz spadek, raz awans – coś jak Norwich na wyspach) zwróciła uwagę mistrza Włoch 2023, SSC Napoli.

Brescianini miał trafić pod Wezuwiusz za łącznie 12 milionów euro – milion płatne teraz, a za rok wykup za 11 milionów euro. Pomocnik zapewniał sześć milionów euro zysku Milanowi, gdyż ”Rossoneri” mają 50 procent od przyszłego transferu piłkarza. Niestety Aurelio De Laurentiis zaczął kombinować i ruch po odbyciu testów medycznych wysypał się – w klubie z regionu Lacjum bardzo to się nie spodobało.

🚨🔵 Napoli have agreed on deal to sign Marco Brescianini from Frosinone, first signing of the week… and more will follow.

€1m loan fee, €11m obligation to buy clause.

Medical tests booked tomorrow morning.

Here we go. ✍🏻🇮🇹 pic.twitter.com/3HVh3E0Csy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2024