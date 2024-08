Lautaro Martinez w sezonie 2023/24 został pierwszym kapitanem drużyny Interu Mediolan. Argentyński napastnik wziął na siebie jeszcze większy ciężar oczekiwań i w pełni jemu sprostał. Korona króla strzelców Serie A, mistrzostwo Włoch, a po sezonie dodatkowo kluczowy piłkarz i król strzelców Copa America. Takiego gracza Inter musiał przedłużyć i właśnie tego dokonał. Martinez podpisał z mediolańczykami umowę do 2029 roku.

Lautaro Martinez mógł do Interu nie trafić

Przygoda Argentyńczyka z Bahia Blanca z Interem rozpoczęła się od transferu z Racingu Club Avellaneda latem 2018 roku. Piłkarz był już prawie dwiema nogami w Atletico Madryt. Podpisał bowiem umowę z „Rojiblancos” na sześć lat i jest znane jego zdjęcie z teczką w barwach klubowych. W 2017 roku hiszpańskie „Mundo Deportivo” wrzuciło nawet owe zdjęcie piłkarza – miał już za sobą testy medyczne, a także do końca tamtego sezonu miał pozostać w Racingu Club, zgodnie z tym co mówił jego agent Roly Zarate.

Inter zaproponował jednak ofertę dwukrotnie większą niż 12 milionów od Hiszpanów, a samego piłkarza przekonali Diego Milito oraz Javier Zanetti – swoją działkę w tym transferze ma też Piero Ausilio, który poleciał do Buenos Aires z jak to się mówiło „jednym procentem szans na powodzenie operacji”.

Lautaro Martinez z nową umową

Kapitan Interu rozegrał do tej pory już 282 spotkań, w których strzelił aż 129 goli. Zajmuje 8. miejsce w historii najlepszych strzelców klubowych. Jego prywatna gablota to w Mediolanie zdobycie siedmiu trofeów – dwa tytuły mistrza Włoch, do tego dwa krajowe puchary oraz trzy superpuchary. 26-latek może też do tego dodać dwa europejskie finały – 2020 w Lidze Europy oraz 2023 w Lidze Mistrzów. W Interze stworzył swego czasu doskonały duet napastników z Romelu Lukaku, a od sezonu 2023/24 współpracuje w tej formacji z jedną z rewelacji w całej Europie – Marcusem Thuramem.

W poprzednim sezonie zaliczył fenomenalną jesień i dużo gorszą pod względem skuteczności wiosnę, co jednak i tak pozwoliło mu na zgarnięcie tytułu króla strzelców z 24 trafieniami. Cztery z nich strzelił Salernitanie 30 września, a pojawił się wtedy na boisku w 55. minucie! Lautaro rozpoczął negocjacje w sprawie nowej umowy już wiosną poprzedniego sezonu, lecz sprawa trochę się przeciągała. Argentyńczyk jednak od początku chciał pozostać na Stadio Giuseppe Meazza. Fabrizio Romano przekazał, że zarobi on 9 milionów euro rocznie plus dodatkowe bonusy.

Dla reprezentacji Argentyny Lautaro strzelił 29 goli z czego 10 na turniejach Copa America (wszystko to łącznie w 64 spotkaniach). Poza MŚ w Katarze wygrał także Finalissimę oraz dwa kontynentalne mistrzostwa. Na mundialu zapisał się w pamięci kibiców głównie marnowaniem sytuacji na potęgę – turnieje Copa America to jak widać z kolei zupełnie inny Lautaro. Poprzednia umowa wiązała Martineza z Interem do 2026 roku.

