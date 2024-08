Brighton zapłaci 30 milionów za niemiecki talent

Brighton & Hove Albion dopięło swego, osiągając porozumienie z niemieckim FSV Mainz. Po raz kolejny w ostatnim czasie negocjują oni z niemieckim klubem – tym razem padło na klub z Moguncji, po wcześniejszych negocjacjach z Borussią Dortmund ws. Pascala Grossa. Od dłuższego czasu było wiadome, że Anglicy chcą pozyskać Brajana Grudę, lecz nie było to łatwe. Jak poinformował Fabrizio Romano transfer zamknie się w kwocie 30 milionów euro.

Podczas aktualnego okienka transferowego nie można powiedzieć, że Brighton biernie przygląda się temu, co robią rywale. Do tej pory wydali już bowiem ponad 90 milionów euro, a najważniejszym podpisem jest zdecydowanie 19-letni Yankuba Minteh, który przyszedł z Newcastle United za 35 milionów euro – transfer ten był powiązany z regulacjami ws. PSR, ale zanosi się na sporo szans dla Gambijczyka.

Do drużyny dołączył także nieco starszy holenderski pomocnik z Feyenoordu, a więc Mats Wieffer (30 milionów euro).”Mewy” łączy się też z bocznym obrońcą Fenerbahce, Ferdim Kadioglu. Odkąd do zespołu dołączył młody i uzdolniony trener Fabian Hurzeler, wydaje się, że ma jasny plan, co do budowania zespołu. Widać to po ruchach wymienionych wyżej, lecz warto podkreślić, że nie zabrakło nazwisk nieoczywistych.

Mowa tutaj przede wszystkim o 18-letnim Malicku Yalcouye (7 milionów euro). To, że Brighton ma nosa do takich właśnie podpisów, wiadomo nie od dziś, o czym pisaliśmy tutaj. Mimo wydania takich pieniędzy, działacze klubu się nie zatrzymują. Wedle najnowszych doniesień Fabrizio Romano doszło do porozumienia z niemieckim Mainz, a do Anglii przyleci 20-letni Brajan Gruda.

W przypadku Brajana nie mówimy o zawodniku, który ma za sobą kolejny sezon ze zdobyczą kilkunastu bramek, a raczej jako o przyszłej gwieździe. W 2023 roku zadebiutował w Mainz i od razu zwrócił na siebie uwagę większości skautów. Dosłownie od pierwszych jego występów w gronie zainteresowanych głośno mówiono o Bayernie Monachium. W ostatnim czasie Gruda został określony jako wymarzony cel „Mew” na aktualne okienko transferowe.

Podczas przygotowań do Euro 2024 doznał kontuzji, przez co Bayern niejako zrezygnował z jego usług. Aktualnie słychać głosy, jakoby Bawarczycy stracili talent na własne życzenie. Wśród klubów obserwujących tego zawodnika wymieniano także BVB, czy RB Leipzig. Jest to uzdolniony technicznie skrzydłowy, który doskonale panuje nad futbolówką. W ostatnim sezonie strzelił cztery bramki, jednak jego wpływ na grę ofensywną zespołu był znacznie większy.

🚨🔵 Brajan Gruda to Brighton, here we go! Deal in place for German midfielder to leave Mainz and join #BHAFC project.

£25m fee verbally agreed and long term deal for Gruda, set to sign soon as Hürzeler wanted him.

As revealed weeks ago, Gruda was dream target for Brighton. pic.twitter.com/owrOBG9W7e

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2024