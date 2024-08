Napoli robi porządek w drugiej linii

SSC Napoli w minionym sezonie jako urzędujący mistrz Włoch zajęło bardzo rozczarowujące 10. miejsce w ligowej tabeli w Serie A. Po tej fatalnej kampanii do klubu (nomen omen) z Kampanii przybył Antonio Conte, który robi w zespole porządki wraz z dyrektorem sportowym Giovannim Manną. Teraz przyszedł czas na sprzątanie w drugiej linii zespołu. Dwóch piłkarzy odejdzie lada chwila z drużyny.

Napoli – będzie trochę odejść

Z klubu odejść mają Jens Cajuste oraz wychowanek Gianluca Gaetano. Świeżo upieczony 25-latek okazał się w Kampanii totalnym niewypałem i po roku czasu jego transfer do Brentfordu (wypożyczenie z obowiązkiem za 11/12 milionów euro) miał dokonać się w najbliższych godzinach. 23-krotny reprezentant Szwecji rozegrał ponad 1400 minut i zanotował 35 występów. Na tym najprawdopodobniej poprzestanie, choć po odbyciu testów medycznych transfer na Wyspy Brytyjskie się wysypał. Należy jednak oczekiwać kolejnych ofert do końca sierpnia.

🆕🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿| Jens Cajuste carried out his medical examinations this morning and is set to finalize his loan move to Brentford. 📰@DiMarzio pic.twitter.com/eZtllKEF8b — Napoli Zone (@TheNapoliZone) August 12, 2024

Inny z pomocników, wychowanek klubu z Neapolu, który spełnił tam swoje marzenie, czyli Gianluca Gaetano ma udać się na stałe do Cagliari. Klub z Sardynii bardzo docenia jego czas na wypożyczeniu wiosną tego roku i chce kontynuować współpracę. W 11 meczach zanotował cztery trafienia, co doskonale uwydatnia jego ciąg na bramkę. Gaetano ma on przy okazji bardzo ciekawy wynik bramek na liczbę minut, dokładnie 166 minut co bramkę; to rezultat godny dobrych napastników – zanotował on sześć trafień w karierze w Serie A, mając rozegranych 1000 minut.

W seniorach SSC Napoli nigdy szansy nie dostał, choć był on wielką gwiazdą Primavery i to na nim opierała się cała gra juniorów. W Neapolu kibice sporo sobie po nim obiecywali i marzyli o nowym Insigne. Debiutował jako wielki talent w 2019 roku za kadencji Carlo Ancelottiego w Coppa Italia, gdy wszedł na doliczony czas gry. Po dwóch i pół roku w Cremonese, gdzie zaliczył bardzo udane wypożyczenia – żaden trener jednak na niego nie postawił. 70 minut w Serie A 2022/23 i 150 minut w Serie A 2023/24 to tyle, co nic. Dlatego ostatnie pół roku spędził w Cagliari.

Nie tylko pomoc do posprzątania

Możliwe, że przy okazji odejścia Gaetano, w tym samym kierunku powędruje Walid Cheddira, który miałby zastąpić na wyspie Gianlukę Lapadulę. Marokańczyk ostatnio przestrzelił karnego z Modeną, ale i tak nie zapowiada się na wystarczająco przestrzeni dla niego, mimo przepracowanego presezonu. Nowe wieści co do Napoli i Romelu Lukaku nie przybywają, ale do klubu zbliża się David Neres z Benfiki. Bardzo możliwe, że będzie on grał kosztem Matteo Politano, którego Conte „odstrzelił” od razu w Interze Mediolan.

El Betis ACELERA por Natan del Nápoles y coge ventaja al resto de competidores que trataban de convencer al jugador. Los últimos contactos entre las partes han sido muy positivos y el jugador priorizaría al club verdiblanco. La fórmula es una cesión con opción de compra,… pic.twitter.com/yJ6bJgz3V6 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 12, 2024

Poza nim w ostatnich godzinach do Realu Betis wybiera się brazylijski obrońca Natan – wychowanek RB Bragantino rozegrał 21 spotkań w barwach „Partenopeich” i rozegrał około 1500 minut. Nie okazał się on godnym następcą Kima, a raczej dużym rozczarowaniem. Antonio Conte nie widzi dla niego miejsca. Możliwe, że w nowym klubie będzie miał za partnera w obronie Ricardo Rodrigueza, który trafił do kraju swojego ojca po raz pierwszy w karierze.

Obaj panowie prawdopodobnie zastąpią w Betisie Germana Pezzellę. Dwukrotny mistrz Copa America oraz zwycięzca mundialu 2022 w Katarze zdecydował się na romantyczny powrót do domu – wraz z Marcelo Gallardo ponownie spotkają się w River Plate.

Fot. PressFocus