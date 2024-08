Wojciech Szczęsny rozwiąże kontrakt z Juventusem

Jak informuje włoski dziennikarz newsowy Fabrizio Romano Wojciech Szczęsny doszedł do porozumienia z Juventusem w sprawie rozwiązania swojej umowy. Włoski klub od dłuższego czasu starał się pozbyć reprezentanta Polski, by podreperować budżet płacowy i odmłodzić swoją kadrę. Dyrektor sportowy klubu Cristiano Giuntoli tego lata sprząta gdzie tylko się da, ale póki co radzi sobie z tym całkiem powoli.

O przyszłości bramkarza reprezentacji Polski dyskutowano od dawna. Według doniesień medialnych niespecjalnie zainteresowany współpracą z polskim bramkarzem był nowy szkoleniowiec „Starej Damy” Thiago Motta. W trakcie presezonu, Motta zastąpił też dotychczasowego trenera bramkarzy Claudio Filippiego swoim człowiekiem, co miało też nie spodobać się Polakowi.

Wiele wskazuje na to saga z udziałem Wojciecha Szczęsnego wkrótce dobiegnie końca. Fabrizio Romano donosi, że rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym nastąpi lada moment. Obie strony dogadują obecnie warunki rozwiązania kontraktu. Media sugerują, że Juventus zapłaci Polakowi należną mu się odprawę za rozwiązanie obowiązującej jeszcze przez rok umowy.

🚨⚫️⚪️ Juventus and Wojciech Szczesny have now reached mutual agreement to terminate the contract with immediate effect.

Paperwork being prepared and checked; if all good, Szczesny leaves Juventus getting an important pay-out fee.

🇵🇱 Szczesny will be available as free agent. pic.twitter.com/f1OGarTu9E

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2024