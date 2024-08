Karol Angielski spróbuje sił w nowej lidze

Karol Angielski to zawodnik, który nie przywiązuje się do miejsca, w którym się znajduje. Wielce prawdopodobne jest, iż 28-latek po raptem roku gry dla PAE Atromitos ponownie zmieni miejsce pracy. Od teraz Polak ma występować dla Cypryjskiego AEK Larnaka. Kontrakt ma zostać podpisany na 2 lata.

Karol Angielski znów zmienia zespół

W seniorskiej piłce jest od dawna. Długo się na to nie zanosiło, ale w końcu Karol Angielski w barwach Radomiaka Radom pokazał, że wie co to znaczy strzelać gole. W końcu w 67. występach, jakie zanotował w barwach „Zielonych” strzelił aż 31 goli. Wcześniej grając dla Korony Kielce, Śląska Wrocław, Piasta Gliwice, Zawiszy Bydgoszcz, Olimpii Grudziądz i Wisły Płock szło mu słabo.

Dobra gra w Radomiu dała mu szansę na wyjazd do mocniejszego klubu i ligi. Latem 2022 roku po wówczas 26-latka zgłosił się turecki Sivasspor, w którym nie potrafił jednak zaistnieć. Tylko 15 meczów i zero goli mówi samo za siebie. Po trudnym okresie w Turcji przeniósł się do Atromitosu Ateny. Tam już było zdecydowanie lepiej, ponieważ w 33. występach uzbierał 11 bramek.

W Atenach Karol Angielski również długo nie zabawił. Klub postanowił się rozstać z byłą gwiazdą Radomiaka. Od lipca Polak był bez klubu. Łączono go z powrotem do Ekstraklasy, konkretniej do Śląska Wrocław. To się jednak nie stanie, ponieważ ten postanowił zmienić ligę, ale nie kontynent. Choć jak twierdził jeszcze niedawno Łukasz Gikiewicz, 28-latek miał być blisko porozumienia z jednym z klubów z Indii.

Karol Angielski porozumiał się z AEK Larnaka. Napastnik wkrótce uda się na badania medyczne i podpisze dwuletni kontrakt z wicemistrzem Cypru. @Meczykipl — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) August 13, 2024

Od teraz Karol Angielski będzie występować dla cypryjskiego klubu AEK Larnaka. Piłkarz podpisał 2-letnią umowę. Transfer został też potwierdzony przez sam AEK:

Η Αθλητική Ένωση Κίτιον (ΑΕΚ) Λάρνακας ανακοινώνει την καταρχήν συμφωνία με τον Πολωνό επιθετικό Karol Angielski για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Κύπρο τα επόμενα 24ωρα για την ολοκλήρωση της μεταγγραφής. Περισσότερα: https://t.co/yrukSr2a1a pic.twitter.com/WNB9xcckxN — AEK Larnaca (@AEKLARNACA) August 13, 2024

Związek Sportowy Kition (AEK) Larnaka ogłasza porozumienie z polskim napastnikiem Karolem Angielskim na najbliższe 2 lata. Piłkarz ma pojawić się na Cyprze w ciągu najbliższych 24 godzin, aby sfinalizować transfer – czytamy w komunikacie cypryjskiego klubu.

Nowy klub Polaka poprzedni sezon zakończył na 2. miejscu w tabeli grupy mistrzowskiej Cypryjskiej Ekstraklasy. To dało prawo startu w kwalifikacjach do Ligi Europy. W nich drużyna nie spisała się najlepiej, gdyż przegrała w dwumeczu z Węgierskim PAKS aż 0:5.

Co ciekawe Angielski nie będzie jedynym zawodnikiem w składzie AEK-u z przeszłością z polski. Od lipca gra tam bramkarz Zlatan Alomerović, który został sprowadzony z Jagielloni Białystok.

fot. pressfocus