Trener Pogoni dostał ofertę życia i odszedł. Znamy już jego następcę

W Pogoni Szczecin będą musieli poszukać nowego trenera, ponieważ Jens Gustafsson przestał już pełnić tę rolę. Szwed otrzymał ofertę życia i polubownie rozstał się z „Portowcami”. To szok, ponieważ informacja ta spadła jak grom z jasnego nieba. Wcześniej nie było żadnych doniesień i przecieków na ten temat.

Arabia czeka

Dyrektor pionu sportowego Dariusz Adamczuk powiedział, że była to taka oferta, że Pogoń po prostu nie mogła odmówić Gustafssonowi, bo nie wypadało. Otrzymał on szansę pracy w lidze Arabii Saudyjskiej, gdzie gra wielu znanych piłkarzy. Szczecinianie nie są w stanie rywalizować finansowo z taką propozycją. Adamczuk był dumny, że kolejny po Runjaicu trener idzie w świat i uznał to za krok do przodu dla trenera. Tej sensacyjnej informacji dowiedzieliśmy się z oficjalnego komunikatu klubowego, który brzmi:

Jens Gustafsson przestaje pełnić obowiązki I trenera Pogoni Szczecin. Szkoleniowiec otrzymał atrakcyjną ofertę z klubu z Arabii Saudyjskiej, zaakceptował ją i uzgodnił z Pogonią warunki rozstania.

❗️Jens Gustafsson przestaje pełnić obowiązki I trenera Pogoni Szczecin. Szkoleniowiec otrzymał bardzo atrakcyjną ofertę z ekstraklasowego klubu z Arabii Saudyjskiej, zaakceptował ją i uzgodnił z Pogonią warunki rozstania. Więcej 👉 https://t.co/fe85ic2LGG Trenerze, dziękujemy… pic.twitter.com/dm3XaqTTYz — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) August 15, 2024

Daniel Kristoffersson ze szwedzkiego „Sportbladet” dodał, że Gustafsson zostanie szkoleniowcem Al-Fateh, gdzie zwolniono Slavena Bilicia. Chorwat przepracował cały sezon 2023/24 i zajął wysokie 7. miejsce. Potrafił ograć aż 5:1 Al-Ahli oraz dwukrotnie prowadzone przez Stevena Gerrarda Al-Ettifaq. Najbardziej znanym piłkarzem tego klubu jest był reprezentant Belgii Jason Denayer, który kilka lat kariery spędził w Olympique Lyon.

Zespół już poinformował, że Szweda na stanowisku zastąpi jego asystent Robert Kolendowicz. Uczył się fachu i był on już od jakiegoś czasu przymierzany do roli pierwszego szkoleniowca, lecz szansa nadeszła szybciej niż sam się spodziewał. Kolendowicz był także asystentem u Kosty Runjaica czy też koordynatorem akademii Pogoni Szczecin. Śmiało można go uznać za trenerskiego wychowanka, który w strukturach jest od wielu lat.

Trener Pogoni, który budził skrajne emocje

Jens Gustafsson dwa razy z rzędu ukończył Ekstraklasę na 4. miejscu. Miał wielką okazję, by jako pierwszy trener w historii zdobyć dla klubu trofeum, lecz Pogoń w absurdalnych warunkach przegrała finał Pucharu Polski z Wisłą Kraków. Trener ten budził skrajne emocje wśród kibiców. Jedni doceniali go za wyniki, inni z kolei uważali, że brak klubowi stabilizacji. Przeplatał fantastyczne spotkania, jak 5:0 z Lechem, 5:0 z Ruchem, 5:1 z Cracovią, 4:0 z Radomiakiem, żeby potem obserwować jak piłkarze bez ładu i składu wrzucają piłkę w pole karne z Puszczą Niepołomice, kopią się po czole z innymi słabymi ekipami albo jak rozkładają leżaki razem ze Stalą Mielec, gdy już ulotniły się marzenia o tytule.

Gustafsson zastąpił Kostę Runjaica w 2022 roku. Polaryzował także tym, że często nie potrafił radzić sobie z niekorzystnym wynikiem, zdiagnozować występującego i powtarzającego się problemu i udawał na konferencjach, że wszystko jest w porządku. Pewnym absurdem był fakt, że kibice „Portowców” wręcz wypychali go na selekcjonera reprezentacji Szwcji, gdzie był jednym z dwóch głównych kandydatów. Pracę ostatecznie otrzymał Jon Dahl Tomasson.

Jens Gustafsson, na obozie w Belek, czytający TT.Pogon, który za wszelką cenę chciał go wepchnąć na selekcjonera kadry Szwecji👇 pic.twitter.com/Uh9y0i29L6 — Łukasz (@Benji_fechu) February 27, 2024

Jest to więc ruch, który w pewnym sensie cieszy obie strony. Zarzucano Szwedowi, że ciągle jego Pogoń nie ma stylu, a opiera się na przypadku oraz indywidualnych umiejętnościach Grosickiego. Jego 4-2-3-1 z bardzo ofensywnymi bokami zapewniło dwa razy 4. miejsce, ale spowodowało też, że Pogoń łatwo było ukąsić. Wystarczy podać stracone bramki. Gra w defensywie uległa znacznemu pogorszeniu.

Kosta Runjaic:

2019/20 – 31

2020/21 – 23

2021/22 – 31

Jens Gustafsson:

2022/23 – 46

2023/24 – 38

Fot. PressFocus