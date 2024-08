Manchester City traci ważnego zawodnika

To fatalna wiadomość dla Pepa Guardioli. Traci zawodnika, który błyszczał w okresie przygotowawczym, gdzie strzelił dwa gole i dorzucił trzy asysty. Dobrą passę Norweg kontynuował w angielskim Superpucharze, gdzie rzucił asystę do Bernardo Silvy po błyskotliwej akcji. To zwiastowało, że będzie bardzo ważny dla Guardioli w sezonie 2024/25. Niestety, piłkarz ze Skandynawii doznał bardzo poważnej kontuzji i wypadnie może nawet na cztery miesiące.

Bobb błyszczał w City w presezonie

Manchester City pokonał w derbach miasta ”Czerwone Diabły” Erika ten Haga w meczu o Tarczę Wspólnoty po rzutach karnych. W tym meczu, jak i podczas całego presezonu swój talent udowodnił Norweg Oscar Bobb. „The Citizens” wyrównali w derbach w 89. minucie, a nie byłoby tej bramki, gdyby nie błyskotliwość Oscara Bobba, który balansem ciała zmylił i zostawił w blokach Lisandro Martineza.

Pep Guardiola traci cennego zawodnika. Latem Oscar Bobb został określony przez niego mianem piłkarza ”nie na sprzedaż”. Strzelił gola i zaliczył asystę z Celtikiem, wypracował bramkę Erlingowi Haalandowi z Milanem, a potem dołożył jeszcze gola z Chelsea, ośmieszając w akcji 1 vs 1 Leviego Colwilla.

𝘽𝙍𝙀𝘼𝙆𝙄𝙉𝙂: Oscar Bobb is expected to be out for three to four months after suffering a fractured fibula – he is travelling to Barcelona today to undergo an operation, @Jack_Gaughan reports. 🚨‼️ pic.twitter.com/IZx8Rg4Osg — City Report (@cityreport_) August 15, 2024

Widziany z kulami…

Pochodzący z Oslo 21-latek w środowe przedpołudnie widziany był przez jednego z dziennikarzy, jak poruszał się o kulach. Wieczorem media rozpisywały się, że Bobb doznał poważnego urazu i wypadnie na jakiś czas. Teraz już wiemy, że Oscar Bobb wypada na 3-4 miesiące. Może zatem nie zagrać do końca 2024 roku. Norweski zawodnik złamał kość strzałkową i leci do Barcelony, aby przejść operację. Poinformował o tym Jack Gaughan z „Daily Mail”.

Bobb do tej pory rozegrał w barwach ”The Citizens” 27 spotkań i zdobył dwie bramki. Jedna z nich zajęła drugie miejsce w klubowym głosowaniu na gola sezonu 2023/24. Asystą obdarzył go wracający po długiej kontuzji Kevin de Bruyne. Belg odmienił wtedy mecz bramką i ostatnim podaniem w doliczonym czasie, a to właśnie Bobb strzelił gola na 3:2. Rozegrał niecałe 500 minut w sezonie 2023/24. Wygrał w City pięć trofeów. Poza Tarczą Wspólnoty 2024, wlicza się w to także mistrzostwo Anglii, klubowe mistrzostwo świata, FA Cup oraz Superpuchar Europy 2023. To jednak ten sezon miał być przełomowy dla zawodnika, który zagrał w pierwszym składzie we wszystkich czterech sparingach i w meczu o Tarczę Wspólnoty.

Once @KevinDeBruyne spotted Bobb, there was only one outcome 🤌 pic.twitter.com/VpJ6THcVsF — Premier League (@premierleague) January 16, 2024

Manchester City rozpoczyna sezon Premier League już w weekend. Rywalem urzędującego mistrza Anglii będzie londyńska Chelsea, mecz odbędzie się 18 sierpnia na Stamford Bridge. Będzie to interesujący papierek lakmusowy dla Enzo Mareski, który nie tak dawno – objął ”The Blues” i pracował z Pepem Guardiolą jako jego asystent.

Fot. PressFocus