Rekordowy transfer Bournemouth. To następca Solanke’go

Po ponad pięciu latach Bournemouth opuścił czołowy strzelec Dominic Solanke. Za rekordowe 65 milionów został sprzedany do Tottenhamu. ”Wisienki” lada moment ustanowią nowy klubowy rekord, ale tym razem pod względem kupna. Niemal 50 milionów euro zapłacą Porto za brazylijskiego napastnika – Evanilsona.

Bournemouth załatało dziurę po Solanke’m

W ciągu 5,5 roku Dominic Solanke rozegrał dla Bournemouth 216 meczów, w których strzelił 77 goli i zaliczył 31 asyst. W każdym z czterech ostatnich sezonów był najlepszym strzelcem ”Wisienek”. W 3,5 roku spędził z tym klubem na poziomie Premier League, a poprzedni sezon był dla niego jak dotąd najlepszym w tych rozgrywkach. Z dorobkiem 19 goli i trzech asyst zajął szóste miejsce w klasyfikacji strzelców poprzedniego sezonu Premier League.

Po tak dobrym sezonie Tottenham zapłacił za niego rekordowe w historii tego klubu 65 milionów euro. Stał się on zarazem najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii Bournemouth. Przebił dotychczasowy rekord, który należał do Nathana Ake. Po spadku Bournemouth z Premier League w 2020 roku Holender został sprzedany do Manchesteru City za 45 milionów euro.

Oprócz rekordowej sprzedaży Bournemouth dokonuje także największego w historii klubu zakupu. Za 47 milionów euro, czyli ok. 40 milionów funtów sprowadzony z Porto został Evanilson. Dotychczasowy rekord należał do Jeffersona Lermy, którego latem 2018 roku Bournemouth sprowadziło z Levante za ok. 30 milionów euro. ”Smoki” zagwarantowały sobie jednocześnie 10% od przyszłej sprzedaży brazylijskiego napastnika. Następca Solanke’go znajduje się już na południu Anglii, gdzie dopinane są ostatnie formalności.

Już w ten weekend startuje nowy sezon Premier League, a Bournemouth 17 sierpnia zmierzy się na wyjeździe z Nottingham. Na konferencji prasowej trener Andoni Iraola dał jednak do zrozumienia, że klub nie będzie w pocie czoła pracował nad zdążeniem z rejestracją Evanilsona przed meczem z Forest. Hiszpan powiedział, że ”nawet jeśli Evanilson pojedzie z drużyną na mecz, będzie dodatkowym wzmocnieniem”. Iraola najwyraźniej ma więc już ustalony skład na mecz z Forest i transfer Brazylijczyka nie zaburzy jego planu na to spotkanie.

– Przyleciał ostatniej nocy, przeszedł badania medyczne, ale wciąż do zrobienia są rzeczy, które potrzebują czasu. Jest dużo papierkowej roboty, więc nie wiem, kiedy wszystko będzie gotowe. Naprawdę nie wiem, czy on będzie gotowy na jutro – mówił Iraola na konferencji przed meczem z Nottingham.

– Wiecie, że nie lubię, gdy okienko transferowe jest otwarte podczas sezonu – szczególnie, gdy do jego końca rozegramy trzy mecze. Wtedy w ciągu kilku godzin musisz przygotowywać się na różne scenariusze. Wciąż mamy trzy godziny na rejestrację zawodnika, ale nie wszystko jest jeszcze skończone. Zobaczymy. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy wszystko zostanie przygotowane na jutro – dodał.

Evanilson to wychowanek Fluminense, który do Europy po raz pierwszy trafił jako nastolatek. Po kilku miesiącach spędzonych na wypożyczeniu w słowackim STK Samorin wrócił do Brazylii, gdzie występował w Tombense. Latem 2020 roku ponownie opuścił ojczyznę – tym razem za niemal dziewięć milionów euro przenosząc się do Porto. Ze ”Smokami” zdobył sześć trofeów:

mistrzostwo Portugalii w 2022 roku

Puchar Portugalii w 2022, 2023 i 2024 roku

Puchar Ligi Portugalskiej w 2023 roku

Superpuchar Portugalii w 2023 roku

W 2022 oraz 2024 roku zdobywał koronę króla strzelców rozgrywek Pucharu Portugalii. W sezonie 2020/21 dotarł z Porto do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W ciągu czterech sezonów rozegrał dla ”Smoków” 154 mecze, w których strzelił 60 goli i zaliczył 21 asyst. W maju tego roku znalazł się w szerokiej kadrze Brazylii na Copa America. W towarzyskim meczu z Meksykiem (3:2) zadebiutował w reprezentacji, ale na samym turnieju zaliczył zaledwie kilka minut w ćwierćfinałowym meczu z Urugwajem.

fot. PressFocus