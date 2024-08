Lider nigeryjskiego kościoła apeluje do Osimhena. Transfer zagrożony?

Temat Victora Osimhena w ostatnim czasie wraca niczym bumerang. Wszystko za sprawą jego potencjalnego odejścia do Chelsea, która jest najbliżej pozyskania nigeryjskiego napastnika. Jednak nie każdy jest zwolennikiem tego ruchu, czego przykładem jest lider kościoła w Nigerii – Elijah Ayodele. Jego zdaniem ten transfer po prostu zniszczy jego karierę.

Jak wygląda sytuacja Osimhena?

Wszystkie ostatnie doniesienia medialne mówią o tym, że Victor Osimhen zmieni barwy klubowe i wyląduje najprawdopodobniej w Premier League. Wyceniany przez portal Transfermarkt na 100 milionów napastnik stał się celem transferowym numer jeden dla londyńskiej Chelsea, choć jeśli się wszystko powiedzie, nie będzie to ich pierwsza zdobycz. O polityce pozyskiwania hurtowo zawodników pisaliśmy TUTAJ.

Doskonale wiadomo, że Chelsea bardzo chciałby w swoich szeregach nigeryjskiego napastnika. Jednak rozmowy trwają już dosyć długo, a efektów wciąż brak. Dlatego też m.in. blisko dołączenia na Stamford Bridge był Samu Omorodion. Oczywiście, problemy z transakcją są głównie spowodowane przez postać Aurelio De Laurentisa, który znany jest ze swojego twardego podejścia do transferów. Jednak w ostatnich dniach miał nastąpić przełom i „The Blues” są bliżej pozyskania Osimhena niż kiedykolwiek wcześniej.

🚨🔑 #Napoli and #Chelsea have entered a key stage of the talks for #Osimhen. 🗣️ The 2 clubs – as reported days ago on @TEAMtalk – are discussing the details of this huge operation: cash + Lukaku + the possible inclusion of one between Casadei, Kepa or Chalobah for the 🇳🇬 ST. pic.twitter.com/mVpoSo7h1v — Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 15, 2024

Świadomość władz, że klub balansuje na krawędzi finansowego fair play sprawiają, że nie chcą one zapłacić bezpośrednio ponad 100 milionów za transfer. Jak podaje Rudy Galetti ze Sky Sports, w grę wchodzi wymiana zawodników, a ”The Blues” oferują Romelu Lukaku oraz kogoś z trójki Cesare Casadei, Kepa lub Trevoh Chalobah. Rozmowy miały wejść w finałową fazę, więc możliwe, że niedługo saga transferowa się zakończy.

Transferu Osimhena nie chce….nigeryjski kościół?

Może brzmi to dość dziwnie, lecz ranga jego transferu urosła do sprawy wagi państwowej w Nigerii. Przywódca Ewangelickiego Kościoła Duchowego INRI – prymas Elijah Ayodele bardzo krytycznie wypowiedział się na ten temat, wręcz wysyłając osobistą prośbę nie tylko do zawodnika, ale również do nigeryjskiej federacji:

Osimhen nie powinien trafić do Chelsea. Jeśli tam pójdzie, jego gwiazda przestanie lśnić i zniszczy swoją karierę. NFF (nigeryjska federacja piłkarska – przyp. red.), jeśli to się stanie, nie powołujcie go od razu. Musi to być wówczas dobrze zaplanowane, ponieważ mamy wszystko, czego potrzeba, aby wygrać Puchar Narodów Afryki oraz Mistrzostwa Świata.

Znany ze swoich proroctw prymas Ayodele dał bardzo jasny przekaz w tym temacie. Na pewno jego zdanie wpłynie na postrzeganie tego ruchu przez swoich zwolenników, lecz naturalnie nijak ma się to do sprawy samych negocjacji. Film nagrany przez Ayodele jest dowodem na to, że sprawa Osimhena elektryzuje znaczną część społeczeństwa, lecz ciężko określić, czy takie apele mogą wywrzeć jakikolwiek wpływ na decyzję napastnika.

This Nigerian church leader has warned Victor Osimhen not to join Chelsea 😳 (via @primate_ayodele) pic.twitter.com/quPXCe2cDu — ESPN Africa (@ESPNAfrica) August 15, 2024

fot. PressFoscus