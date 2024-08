Girona z kolejnym ciekawym wzmocnieniem

Girona dokonała kolejnego wzmocnienia przed historycznym sezonem, w którym zagra w Lidze Mistrzów. Rewelacja poprzedniego sezonu w LaLiga wypożyczyła z Olympique Marsylia bramkarza Pau Lopeza. Hiszpan na Estadi Montilivi będzie grał przez najbliższy rok. Umowa wypożyczenia może się przerodzić w zakup definitywny za 6,5 miliona euro. Nie tak dawno, Lopez był łączony z Como, w którym trenuje Cesc Fabregas.

Paul Lopez wraca na „stare śmieci”

Girona sprowadza w ramach wypożyczenia hiszpańskiego bramkarza Pau Lopeza. Dwukrotny reprezentant Hiszpanii wraca na tzw. „stare śmieci”, ponieważ urodził się w Gironie, tam też stawiał pierwsze kroki w piłce nożnej.

🚨 OFFICIEL ! Pau López 🇪🇸 est prêté avec option d’achat par l’OM à Gérone ! ❤️🤍🧤 Montant de l’OA : 6,5 M€. 💰 📸 @GironaFC pic.twitter.com/4iEQdpqEwO — Actu Foot (@ActuFoot_) August 16, 2024

Później 29-latek trafił do szkółki Espanyolu, w którym to też zadebiutował jako pierwszy bramkarz w LaLiga. Następnie reprezentował barwy takich drużyn jak: Real Betis, AS Roma, Tottenham i Olympique Marsylia. Najlepiej spisywał się we Francji, gdzie do tej pory rozegrał 127 spotkań i zachował 35 czystych kont we wszystkich rozgrywkach.

W Marsylii ostatnio zaszło sporo zmian. Przybył nowy trener w osobie Roberto de Zerbiego. Włoch zażyczył sobie nowych bramkarzy w osobie mistrza świata z Kataru Geronimo Rulliego oraz Holendra Jeffreya de Lange’a. Więcej niż pewne było, że Pau Lopez nie ma szans na regularną grę. Dlatego postanowił poszukać drogi ucieczki.

Hiszpański bramkarz przeniósł się w ramach transferu czasowego do Girony. W umowie wypożyczenia zawarty jest przepis, że Girona będzie mogła po sezonie dokonać wykupu bramkarza za 6,5 miliona euro.

Girona się zmienia

Girona w poprzednim sezonie stała się jedną z największych rewelacji XXI wieku w Hiszpanii. Podopieczni Michela nie tylko zajęli trzecie miejsce na koniec sezonu w LaLiga, ale też zakwalifikowali się do elitarnej Ligi Mistrzów. Niestety, od początku było jasne, że trzon pierwszej drużyny ulegnie zmianie. W związku z tym władze klubu musiały dokonać sporej ilości wzmocnień.

Z drużyny dotychczas odeszli m.in.: Artem Dowbyk (AS Roma), Aleix Garcia (Bayer Leverkusen), Pau Victor (FC Barcelona), Savinho (powrót do Troyes i transfer do Manchesteru City), i Yan Couto (powrót do Manchesteru City i transfer do Borussii Dortmund). Co ciekawe jeden z młodszych zawodników Arnau Ortiz trafił za darmo do Śląska Wrocław. To wszystko spowodowało, że trzeba było od nowa budować kadrę.

Jak na razie na Estadio Montilivi przybyli m.in.: Abel Ruiz (Sporting Braga), Ladislav Krejci (Sparta Praga), Bojan Miovski (Aberdeen FC), Donny van de Beek (Manchester United), Bryan Gil (Tottenham) czy też Alejandro Francez (Real Sarragossa). Teraz do tej grupki dołączy znany już szerszej publice bramkarz.

Niektórzy z wyżej wymienionych graczy, mieli już szansę wczoraj zaprezentować się publiczności w pierwszym meczu nowego sezonu. Otóż podopieczni Michela zremisowali na wyjeździe z Betisem 1:1.

fot. goodfon.com