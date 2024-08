Lazio nadal aktywne na rynku transferowym

Lazio ma za sobą bardzo burzliwą wiosnę, a także początek lata. W tym czasie zwolniono dwóch trenerów, a trzeciemu klub mocno podporządkował się na rynku transferowym. Marco Baroni dostał właśnie kolejnego piłkarza do swojej talii kart. Na Stadio Olimpico zawita Senegalczyk Boulaye Dia. Trzeci najlepszy strzelec sezonu 2022/23 we Włoszech jako gracz Salernitany dopiero po roku zaliczył sportowy awans.

Boulaye Dia pożegnał się ze swoim poprzednim klubem najlepiej jak tylko mógł – Senegalczyk brał udział w remontadzie, w której przeciwko Spezii zanotował trafienia na 2:3 oraz 3:3. Był to jego pierwszy oficjalny mecz od prawie pół roku.

Senegalczyk trafił do Lazio za kwotę 12 milionów euro. W drugą stronę powędrował w ramach transferu Fabio Ruggeri z młodzieżówki Lazio. To nie pierwszy ruch z Rzymu na południe – wcześniej bowiem na ogranie się wysłano samego wnuka Benito Mussoliniego – Romano Florianiego.

Tego lata do tej części Rzymu trafili już: Fisayo Dele-Bashiru, Tijjani Noslin czy Loum Tchaouna.

Dia w sezonie 2022/23 swoim golem w Neapolu opóźnił o tydzień mistrzowskie celebracje w mieście. W meczu w którym zanotował trafienie na 1:1, takim też wynikiem zakończyły się owe derby Kampanii. Napoli przypieczętowało tytuł w Udine po kolejnym remisie 1:1, zdobywając swój trzeci w ogóle, a pierwszy po 33 latach tytuł. Pierwszy także bez udziału Diego Armando Maradony.

Senegalczyk i jego transfer do Kampanii był dość sensacyjny. Grał on bowiem i strzelił bramkę dosłownie dwa miesiące wcześniej w półfinale Ligi Mistrzów z Liverpoolem w barwach Villarrealu.

Dia po udanym sezonie 2022/23 chciał zmienić klub na lepszy. Gdy ostatniego dnia okienka nadeszła oferta z Wolverhampton i klub ją odrzucił, Senegalczyk się obraził. Najpierw tłumaczono to sprawami rodzinnymi we Francji, a później prawda wyszła na jaw.

Morgan De Sanctis, obecny dyrektor sportowy Palermo, a wtedy Salernitany – powiedział na konferencji, że klub nie przyjął oferty ”Wilków”, gdyż była ona zniewagą. Informacje mówiły wtedy o ofercie wypożyczenia z opcją zakupu, co za najlepszego piłkarza w klubie było wręcz niedorzeczną ofertą. Następnie Dia miał co nieco problemów zdrowotnych – to jednak nie koniec jego przygód w drugim sezonie w klubie z Kampanii.

Salernitana director De Sanctis on Boulaye Dia deal: "Disrespectful behaviour, disrespectful offer from Wolves". 🟠⚠️

"They sent a loan with option to buy bid late Thursday for figures that, if I were to make public, would cause a diplomatic incident. This affected Dia". pic.twitter.com/iBPFNuhKLt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2023