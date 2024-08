Morgan Schneiderlin zakończył piłkarską karierę

Morgan Schneiderlin za pomocą mediów społecznościowych poinformował, że zakończył piłkarską karierę. Francuz najbardziej zasłynął z gry na angielskich boiskach, konkretniej w Evertonie, Southampton i Manchesterze United. W barwach „Czerwonych Diabłów” odnosił największe sukcesy. 34-latek to także członek kadry Francji, która zdobyła wicemistrzostwo Europy w 2016 roku.

Morgan Schneiderlin zaskoczył swoją wiadomością

Na świecie panuje powszechna opinia, że wiek życia się wydłuża. To się też tyczy sportowców, którzy coraz częściej kończą swoje kariery już w wieku 40 lat, a nawet później – co kiedyś nie było tak powszechne. Morgan Schneiderlin postanowił jednak zaskoczyć swoją wiadomością. Na swoich mediach społecznościowych piłkarz opublikował wpis, w którym informuje o zakończeniu piłkarskiej kariery.

🚨🇫🇷 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Morgan Schneiderlin (34) has RETIRED from football! 👋 Clubs played for: Strasbourg, Southampton, Man United, Everton, Nice, Western Sydney Wanderers, Konyaspor & Kifisia. pic.twitter.com/wtjtkW37w4 — Peionews.com (@PeionewsCom) August 17, 2024

Francuz ma tylko 34 lata. Spokojnie by mógł jeszcze kilka lat grać. Niestety dla niego, ale od kilku lat był już na uboczu wielkiej piłki. Odkąd Morgan Schneiderlin odszedł z Nicei w 2023 roku, to jego kariera przestała się układać. Najpierw było półroczne wypożyczenie do australijskiego Western Sydney Wanderers, w którym totalnie się nie odnalazł. Potem przeszedł już definitywnie do tureckiego Konyasporu.

Z tureckim klubem wiąże się ciekawe historia, ponieważ 34-latek rozwiązał z nim kontrakt raptem po dziewięciu dniach jego obowiązywania. Na parę dni przed ówczesną inauguracją tureckiej ekstraklasy w 2023 roku, nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. Morgan Schneiderlin poprosił wówczas zarząd o rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Obopólne porozumienie osiągnięto, a przyczyną takiego stanu rzeczy były „sprawy rodzinne”.

– Profesjonalny piłkarz Morgan Schneiderlin, którego transfer ogłosiliśmy w ostatnich dniach, przekazał nam wiadomość o potrzebie opuszczenia klubu wskutek przyczyn rodzinnych. Po konsultacjach i oszacowaniu wagi sprawy postanowiliśmy pozytywnie rozpatrzeć prośbę zawodnika. Kontrakt został rozwiązany ze skutkiem natychmiastowym – tak brzmiał wówczas komunikat w sprawie piłkarza.

Po nieudanym pobycie w Turcji zawodnik przeniósł się niedaleko, bo do Grecji, by podpisać kontrakt z AE Kifisias. Jak się teraz okazało, był to ostatni klub w profesjonalnej karierze byłego reprezentanta Francji.

Udany czas w Anglii

Morgan Schneiderlin najbardziej zapamiętany zostanie z gry dla kilku klubów w Premier League. Latem 2008 roku francuski pomocnik przeniósł się do Southampton, gdzie spędził aż siedem sezonów, rozgrywając w sumie aż 261 spotkań, w których zdobył 15 bramek i dołożył dziesięć asyst.

Następnie w 2015 roku 34-latek przeniósł się za ponad 30 milionów euro do Manchesteru United. Na Old Trafford nie zdołał on jednak spełnić pokładanych w nim nadziei, dlatego po zaledwie dwóch latach opuścił struktury klubu i dołączył do Evertonu. W trykocie „The Toffess” uzbierał łącznie 88 występów. Stamtąd przeniósł się do Nicei.

Co ciekawe największe sukcesy Francuz odniósł właśnie w Manchesterze United. Wygrywał z tym klubem Puchar Anglii za sezon 2015/16, Tarczę Wspólnoty w 2016 roku oraz Ligę Europy w sezonie 2016/17.

Morgan Schneiderlin dzięki swojej dobrej grze w Premier League zapracował sobie na uznanie trenera reprezentacji Francji Didiera Deschampsa. W latach 2015-16 rozegrał dla kadry narodowej 15 spotkań. Wystąpił na mundialu w Brazylii w 2014 roku oraz na EURO 2016, gdzie Francja wywalczyła srebrne medale.

fot. PressFocus