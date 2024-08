Następca Mbappé w PSG. To srebrny medalista olimpijski

Paris Saint-Germain dokonało dużego transferu. Do ekipy występującej w Parc des Princes przeszedł młody i niezwykle utalentowany piłkarz. Nowym piłkarzem PSG został Francuz 19-letni lewy skrzydłowy Désiré Doué.

Aż 50 milionów euro – tyle paryska ekipa zapłaciła za transfer Désiré Doué. Francuz będzie grać dla Parc des Princes, czyli stadionie, który na razie kojarzy się mu niezbyt dobrze. Doué został nowym piłkarzem PSG niemal równo tydzień po szalonym finale Letnich Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu, w którym Hiszpania pokonała 5:3 gospodarzy turnieju. 19-latek był w składzie Francji na ten mecz, rozegrał ponad czterdzieści minut. Spotkanie odbyło się właśnie na obiekcie, na którym na co dzień rezyduje jego nowa drużyna.

Doué gra jako skrzydłowy, głównie na lewej flance. Jednak może grać również na prawym boku ataku, ale też jako środkowy pomocnik, „fałszywa dziewiątka” czy ofensywny pomocnik. Luis Enrique ceni sobie piłkarzy potrafiących grać na wielu pozycjach, więc 19-latek powinien doskonale sprawdzić się w składzie PSG.

Trudno nie odnieść wrażenia, że Doué jest szykowany na następcę Kyliana Mbappé. Francuski gwiazdor opuścił Paryż po wygaśnięciu kontraktu. Teraz nazwisko „Mbappé” wykrzykiwane będzie przy okazji występów na Santiago Bernabeu, gdyż to właśnie tam przeniósł się reprezentant „Trójkolorowych”. Przyjście Doué jest ważne, gdyż w pierwszym meczu Ligue 1 przeciwko Le Havre AC kontuzji doznał napastnik Gonçalo Ramos. Portugalczyk skręcił kostkę i według trenera Luisa Enrique będzie niedostępny przez dłuższy czas.

🚨⚠️ Gonçalo Ramos has suffered fractured left ankle and he will be out for at least three months, as Le Parisien reported.

PSG will now consider the possibility to bring in new striker in final days 🔴🔵 pic.twitter.com/nO6sbuXciJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2024