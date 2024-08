Hoffenheim „ukradło” napastnika klubowi Premier League

Kilka dni temu informowaliśmy, że nowym klubem napastnika Bayeru Leverkusen i reprezentacji Czech Adama Hlozka zostanie Leicester City. Klub z Premier League prowadził bardzo zaawansowane negocjacje i jak donosili Florian Plettenberg ze „Sky Sports” czy Fabrizio Romano oba kluby dogadały się co do typu i kwoty transferu. Jednak transfer napastnika ogłosiło… niemieckie Hoffenheim.

Sytuacja napastnika zmieniła się diametralnie

Adam Hlozek to wychowanek Sparty Praga, który do Bayeru Leverkusen trafił przed dwoma laty. ”Aptekarze” zapłacili za niespełna 20-letniego wówczas reprezentanta Czech 13 milionów euro. Wydawało się, że po dwóch latach opuści Bundesligę i przeniesie się do Premier League – nic bardziej mylnego.

W ostatniej chwili w negocjacje włączyło się Hoffenheim. Chociaż właściwszym określeniem byłoby – weszło z buta. „Wieśniaki” błyskawicznie dogadali się z klubem decydując, że zapłacą około 16 milionów euro już teraz i kolejnych kilka w bonusach – Leicester City oferowało wypożyczenie z wykupem za rok za kwotę około 18 milionów euro. Ponadto, błyskawicznie dogadali się z przedstawicielami zawodnika.

W efekcie czego tuż po południu w sobotę ogłosili oficjalnie transfer napastnika. W ciągu dwóch lat Adam Hlozek rozegrał w barwach Leverkusen 80 meczów, w których strzelił 14 goli i dołożył 11 asyst. W sezonie 2022/23 wystąpił w 44 z 49 możliwych meczów. Był wówczas częściej podstawową „strzelbą”, choć też zdarzało mu się zaczynać na ławce. Końcówka tamtego sezonu była dla niego mniej udana, bo w kwietniu i w maju zdobył ledwie jedną bramkę. W kolejnym sezonie był już tylko rezerwowym i w Bundeslidze uzbierał zaledwie 452 minuty.

Kwota jaką Hoffenheim zapłaci za Czecha to nowy rekord transferowy tego klubu. Dotychczas najdroższym zawodnikiem był Mergim Berisha, który z Augsburga w poprzednim sezonie przechodził za 14 milionów euro. Reprezentant Niemiec tuż po transferze do Hoffenheim zerwał więzadło krzyżowe w kolanie i stracił niemal cały sezon. Mergim Berisha wrócił do gry w piątkowym meczu Pucharu Niemiec z Würzburger Kickers pojawiając się na boisku w 78. minucie.

To właśnie z nim mistrz Niemiec z poprzedniego sezonu Adam Hlozek będzie konkurował o miejsce w wyjściowej jedenastce po tym jak z klubu odszedł Maximilian Beier do ligowego rywala – Borussii Dortmund.

fot. PressFocus