Jagiellonia wzmacnia się piłkarzem z Serie A

Jagiellonia Białystok mimo ostatniej porażki z Bodo/Glimt i tak zapewniła sobie awans do przynajmniej Ligi Konferencji Europy. Oznacza to, że mistrzowie polski będą musieli grać na dodatkowym froncie, niż tylko krajowe podwórko. Klub z tej okazji planuje wzmocnić kadrę. Jak informuje Nicolo Schira, kolejnym nabytkiem „Jagi” zostanie Marcin Listkowski z Lecce.

Jagiellonia dokonuje kolejnego transferu

Jagiellonia Białystok w minionym sezonie sprawiła niespodziankę i wywalczyła mistrzostwo Polski, po raz pierwszy w historii. O miano najlepszej drużyny przyszło jej rywalizować do ostatniej kolejki ze Śląskiem Wrocław. W ostatnim meczu eliminacji do Ligi Mistrzów, białostoczanie przegrali dwumecz z Bodo/Glimt, przez co pożegnali się z rozgrywkami. Dzięki zwycięstwu nad FK Poniewież cały czas jednak mają otwartą furtkę do gry w europejskich pucharach. Zapewnili już sobie grę w Lidze Konferencji, a nawet mają szanse pojawić się w Lidze Europy. Przed nimi jednak bardzo trudne zadanie, ponieważ na ich drodze stoi Ajax Amsterdam.

Jak informuje Nicolo Schira nowym nabytkiem mistrzów polski zostanie Marcin Listkowski występujący w Lecce w Serie A. 26-latek w ostatnich latach był wypożyczany. Najpierw zameldował się w Brescii, ostatnie pół roku, poprzedniego sezonu spędził na boiskach Serie B w Lecco, dla którego rozegrał dziesięć spotkań. Dla skrzydłowego będzie do powrót do rodzimej ligi po czterech latach. W Ekstraklasie występował w Rakowie Częstochowa oraz Pogoni Szczecin. W sumie na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce wystąpił w 97 meczach, w których strzelił 2 gole i zaliczył 5 asyst.

Marcin Listkowski nie otrzymał jeszcze szansy na grę w seniorskiej drużynie reprezentacji Polski. 26-latek ma na swoim koncie jednak występy w młodzieżowych zespołach „Biało-Czerwonych”. W sumie reprezentował nasz kraj w 35 spotkaniach.

Niedawno Jagiellonia straciła ważnego zawodnika – z klubu odszedł Dominik Marczuk, który był ważnym ogniwem w minionych rozgrywkach. Skrzydłowy trafił do Real Salt Lake. Klub MLS zdecydował się skorzystać z klauzuli wykupu w jego kontrakcie i zapłacił za gracza 1,5 miliona euro. „Jaga” chcą grać na wielu frontach oraz utrzymać się na szczycie w PKO BP Ekstraklasie musiała rozpocząć poszukiwania jego następcy. Możliwe, ze zostanie nim były zawodnik Pogoni Szczecin.

