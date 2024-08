Torino co prawda lata swojej świetności ma już dawno za sobą, ale raz na jakiś czas przeprowadza bardzo ciekawy ruch. Rok temu do klubu trafił niechciany już w Bergamo Kolumbijczyk Duvan Zapata, który po paru miesiącach cieszył się z ogromnego zaufania ze strony trenera Ivana Juricia. Dziś, ”Granata” ściągnęła do siebie na wypożyczenie z opcją wykupu za sześć milionów euro medalistę MŚ w Katarze, Chorwata Bornę Sosę z Ajaksu Amsterdam.

Torino pozyskało medalistę MŚ

Borna Sosa trafił do Ajaksu wraz z przybyciem do Amsterdamu Svena Mislintata. Były znakomity dyrektor sportowy Borussii Dortmund sprowadził go, bo dobrze znał jego talent – w końcu sam zdecydował się na to, aby sprowadzić Chorwata do Szwabii. Pobyt w Holandii dla piłkarza z Bałkanów okazał się jednak nieporozumieniem.

Mimo 5-letniej umowy i zainteresowania Atalanty, Sosa od 25 kwietnia zagrał tylko trzy razy – z czego raz było to na EURO 2024 w kadrze Chorwacji. Sytuacja z rytmem meczowym utrzymuje się do dziś. Przez prawie 4 miesiące Sosa ma w nogach niecałe 200 minut meczowych.

OFFICIAL: Torino FC have signed left-back Borna Sosa from AFC Ajax on a season-long loan with an option to buy.#Torino #SerieA #Transfers pic.twitter.com/fc26Ao58GJ — Transfer News 24/7 (@transfers247tg) August 17, 2024

To spowodowało, że boczny obrońca, grający też jako wahadło zdecydował się na zmianę i pozyskało go Torino. Drużyna (już od lipca) Paolo Vanolego zdecydowała się na Chorwata po tym, jak za długo trwał temat powrotu do Włoch Robina Gosensa. Rok temu Sosie nie udało się trafić do Atalanty, ale teraz udało się z klubem z Piemontu.

Sosa w Ajaksie rozegrał 1569 minut, które złożyły się na 25 spotkań. Dołożył do tego pięć asyst, z czego cztery w Eredivisie, a jedną w rozgrywkach europejskich. Chaos spowodowany fatalną kadencją Maurice’a Steijna spowodował, że Ajaksowi ciężko było o dobre lokaty na koniec sezonu.

Torino w pierwszej kolejce sezonu Serie A było bliskie zwycięstwa na San Siro z Milanem, ale po udanych zagraniach i wykorzystaniu błędów ”Rossonerich”, po 89. minucie ”Granata” straciła dwie bramki i wyjechała z Mediolanu z punktem. Co ciekawe, w pierwszych czterech meczach sezonu Serie A padły cztery remisy – dwa razy padło 2:2, a reszta wyników to 1:1 oraz 0:0.

Fot. PressFocus