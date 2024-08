Thierry Henry podjął decyzję ws. swojej przyszłości w reprezentacji

Thierry Henry zrezygnował z funkcji selekcjonera młodzieżowej reprezentacji Francji. Legendarny piłkarz odszedł dwa dni przed pierwszą rocznicą przejęcia kadry U21. Poprowadził młodzieżowe drużyny ”Trójkolorowych” w 12 meczach – po sześć razy reprezentację do lat 21 i reprezentację olimpijską.

21 sierpnia minąłby rok odkąd Thierry Henry został selekcjonerem reprezentacji Francji do lat 21. Legendarny piłkarz nie wytrwał jednak na tym stanowisku pełnego roku, bowiem zdecydował się rozwiązać kontrakt z francuską federacją. Jak informował Fabrizio Romano, Henry podjął decyzję o rezygnacji z funkcji selekcjonera ”z prywatnych powodów”. Niedługo później o jego odejściu oficjalnie poinformowała francuska federacja.

Dziękujemy za srebrny medal olimpijski i życzymy powodzenia w dalszej karierze, trenerze – czytamy w komunikacie.

Francuska kadra była jego drugą w karierze trenerskiej, jednak pierwszą, którą prowadził samodzielnie. Podczas mistrzostw świata 2018 i 2022 oraz EURO 2020 był asystentem selekcjonera reprezentacji Belgii Roberto Martineza. W międzyczasie był jeszcze trenerem grającego w MLS Montreal Impact oraz AS Monaco, z którego wypłynął na szerokie wody jako piłkarz.

Jesienią 2023 roku poprowadził kadrę U21 w sześciu meczach. Zaczął od zwycięstwa z Danią 4:1 w towarzyskim meczu. Później jego podopieczni wygrali trzy mecze z rzędu w eliminacjach EURO U21 – 4:0 ze Słowenią, 2:1 z Bośnią i aż 9:0 z Cyprem, jednak w listopadzie jego zespół uległ w eliminacjach 0:2 Austrii, a następnie 0:3 w meczu towarzyskim z Koreą Południową U22.

Really convincing 4-1 win for Thierry Henry’s debut as France U21 head coach against Denmark. Solid 4-3-1-2 formation, Cherki shining, a brace for Wahi off the bench. A lot to be happy with.

Latem tego roku prowadził reprezentację Francji podczas igrzysk olimpijskich. Francja była gospodarzem i wystawiła świetny skład, w którym gwiazdami byli: Jean-Philippe Mateta, Alexandre Lacazette oraz Michael Olise. W fazie grupowej Francuzi zdobyli komplet dziewięciu punktów i nie stracili żadnej bramki (3:0 z USA, 1:0 z Gwineą i 3:0 z Nową Zelandią). W ćwierćfinale pokonali prowadzoną przez Javiera Mascherano Argentynę 1:0.

Dopiero w półfinale bramkarz Guillaume Restes wyciągał piłkę z siatki po raz pierwszy, ale Francuzi i tak pokonali Egipt 3:1, choć po dogrywce. W szalonym finale z Hiszpanią podopieczni Henry’ego doprowadzili do dogrywki, choć jeszcze do 78. minuty przegrywali 1:3. Ostatecznie Francja uległa po dogrywce 3:5, ale olimpijskie srebro i tak było jej największym sukcesem od złota wywalczonego w 1984 roku. W międzyczasie Francja brała udział tylko w dwóch z dziewięciu turniejów olimpijskich i najdalej dotarła do ćwierćfinału.

W oświadczeniu prezydent FFF Philippe Diallo poinformował, że federacja już rozpoczęła poszukiwania następcy Henry’ego. Na razie nie wiadomo kto przejmie po nim schedę. Reprezentacja Francji U21 6 września wznawia granie po ponad dziewięciu miesiącach przerwy. Podczas wrześniowego zgrupowania w eliminacjach EURO U21 podejmie u siebie Słowenię oraz Bośnię i Hercegowinę. Na cztery mecze przed końcem zmagań eliminacyjnych Francja zajmuje drugie miejsce ze stratą trzech punktów do prowadzącej w tabeli Słowenii.

🚨 Thierry Henry has quit as coach of the France Under-21 and and Olympic football teams. He was under contract until June 2025. Henry informed FFF president Philippe Diallo after France won silver in Paris.

🗣️ Diallo: "We obviously regret this decision because Thierry Henry was… pic.twitter.com/gePnT4aBXd

