Trzeci mecz i trzeci trener w Championship

W nowy sezon weszli od dwóch porażek i to bez choćby jednej zdobytej bramki. Grające w Championship Preston North End już po porażce 0:2 z Sheffield United rozstało się za porozumieniem stron z Ryan Lowe’em. W drugim ligowym meczu zespół poprowadził jego asystent Mike Marsh, ale nie chciał na stałe przejmować pierwszej drużyny. Teraz pierwszy w historii mistrz Angli w roli szkoleniowca zatrudnił Paula Heckingbottoma, który w ostatnim czasie prowadził Sheffield United.

Odkąd Preston w 2015 roku wróciło do Championship stało się klubem, któremu ani nie grozi spadek do Championship, ale tym bardziej awans do Premier League. W ośmiu poprzednich sezonach na zapleczu angielskiej ekstraklasy maksymalnie uplasowało się na siódmym miejscu – i to tylko raz (w sezonie 2017/18) – a najniżej skończyło w sezonie 2018/19, gdy zajęło 14. miejsce.

Od grudnia 2021 roku Preston prowadził Ryan Lowe. W poprzednim sezonie Championship jego zespół zajął 10. miejsce, ale na koniec zanotował pięć porażek z rzędu. Passa przegranych została podtrzymana po wakacjach, bowiem Preston nowy sezon Championship zaczęło od domowej porażki 0:2 z Sheffield United. Wtedy władze zgodziły się na rozwiązanie umowy. Co istotne, o zmianę dyrektora klubu poprosił sam szkoleniowiec. Nie został zatem zwolniony po jednej kolejce. Pierwszy zespół przejął po nim jego dotychczasowy asystent – Mike Marsh.

Choć drużyna pod jego wodzą zaczęła od zwycięstwa 2:0 z Sunderlandem w I rundzie Carabao Cup, w weekend została rozbita na wyjeździe przez Swansea (0:3). Po tej porażce klub wydał oświadczenie, w którym poinformowano, że Mike Marsh wraz z innym byłym asystentem Lowe’a – Chedem Evansem nie chce przejmować pierwszego zespołu na stałe. Od najbliższego ligowego meczu z Luton Town Preston prowadzić będzie Paul Heckingbottom.

W ostatnich latach pracował w Sheffield United. Latem 2020 roku został trenerem rezerw, a w marcu 2021 roku przejął znajdujący się w dramatycznej sytuacji pierwszy zespół. Nie udało mu się utrzymać ”The Blades” w Premier League, ale po dwóch latach wprowadził ich do elity, jednak poprzedni sezon zarówno Heckingbottom, jak i kibice Sheffield United chcieliby wymazać z pamięci.

W sezonie 2023/24 ”The Blades” zdobyli zaledwie 16 punktów, co jest trzecim najgorszym wynikiem w historii Premier League. Zakończyli te rozgrywki z bilansem bramkowym -69, a stracone 104 bramki są nowym rekordem Premier League. Przegrali aż 28 meczów i wygrali tylko trzy. Zostali także pierwszą angielską drużyną w historii, która w czterech kolejnych domowych meczach straciła po pięć bramek.

Sheffield United are the first English side in history to concede 5+ goals in four consecutive home games:

🔴 Sheff Utd 2-5 Brighton

🔴 Sheff Utd 0-5 Aston Villa

🔴 Sheff Utd 0-5 Brighton

🔴 Sheff Utd 0-6 Arsenal

One of the worst PL sides we've ever seen.

