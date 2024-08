Utalentowany młody Polak może zadebiutować z Jagiellonią

Bardzo utalentowany zawodnik z rocznika 2006 został zgłoszony na dwumecz IV rundy eliminacji Ligi Europy. Młody Polak Jan Faberski będzie miał okazję zmierzyć się z zespołem, z którego trafił do Ajaksu w 2022 roku.

Chwalił go Sneijder

Wesley Sneijder jako ambasador marki „Pyszne.pl” pojawił się na spotkaniu z mediami w Warszawie przez Superpucharem Europy, w którym to Real Madryt zmierzył się z Atalantą. Holender odpowiadał na pytania dziennikarzy, lecz jednym z nich totalnie wszystkich zaskoczył. Został zapytany o to, kogo z Polaków widziałby w Realu Madryt, gdzie przecież grał w przeszłości. Holender nagle z tego pytania przeszedł do… Jana Faberskiego. Młody Polak występuje w juniorach Ajaksu:

– W tej chwili nie wiem. Może Lewandowski, bo jest przecież legendą. Zieliński? Również znakomity piłkarz, choć nie wiemy, czy będzie grał w pierwszym składzie Interu. Ale.. jest pewien chłopak w Ajaksie. Młody i bardzo utalentowany. Nazywa się Jan Faberski. Sądzę, że może zostać najlepszym polskim piłkarzem w historii.

#współpraca z @pysznepl | Wesley Sneijder nagle zaczął mówić o… 18-latku z Polski. "Myślę, że może zostać najlepszym polskim piłkarzem w historii"https://t.co/vSeQrEQWWw — Przegląd Sportowy (@przeglad) August 15, 2024

Wielki talent Ajaksu

Jan Faberski to prawy napastnik/prawoskrzydłowy, który trafił do szkółki Ajaksu w 2022 roku jako 16-latek. System skautingowy holenderskiego klubu jest bardzo rozbudowany. Ajax miał obserwować i bacznie przyglądać się temu dzieciakowi aż od sześciu lat, czyli odkąd miał ich… 10. Zaczynał w FFA Warszawa, czyli szkółce swojego ojca Grzegorza, a potem na pół roku trafił do Legii, gdzie jednak nie do końca mu się podobało i znów wrócił pod skrzydła taty.

W Jagiellonii występował od 2020 roku – wówczas jako 14-latek. Dzięki występom w CLJ, w której to zdecydowanie się wyróżniał, grając z zawodnikami starszymi od siebie Ajax zamarzył sobie ściągnięcie go do swojej szkółki i zapraszał go do siebie wielokrotnie, by pokazać swój system szkolenia, sposób funkcjonowania i warunki rozwoju. Wreszcie przekonał do siebie młodego zawodnika, który stał się dla nich bardzo ważny. W U18 sezon temu strzelił osiem goli i zanotował trzy asysty. Pod koniec maja 2024 roku przedłużył umowę z Holendrami do 2028 roku.

Młody Polak zagra z Jagiellonią?

Ajax ogłosił właśnie kadrę na IV rundę eliminacji do Ligi Europy i znalazł się w niej młody Polak, który dotąd jeszcze nie zadebiutował w pierwszym zespole. Taką okazję może otrzymać… w Białymstoku, gdzie spędził dwa lata i także się piłkarsko rozwinął. Jest to ukłon Ajaksu, by Faberski wrócił do dobrze sobie znanego miejsca.

Jan Faberski zgłoszony przez Ajax na IV rundę eliminacji Ligi Europy, gdzie oczywiście rywalem Jagiellonia. Istotny jest fakt, że Polak nie znalazł się na młodzieżowej liście B, tylko głównej. 🧐 — Tomek Hatta (@Fyordung) August 20, 2024

Holenderska stolica oglądała w ostatniej rundzie aż 17 serii rzutów karnych! Trwało to prawie pół godziny. Remko Pasveer obronił pięć strzałów i sam musiał podchodzić do wykonania jedenastki, co też skutecznie uczynił. Ajax przed meczem z „Jagą” wzmocnił się wypożyczeniem Daniele Ruganiego z Juventusu.

Fot. screen YouTube/Ajax