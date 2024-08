Raków wytypował następcę Crnaca. Będzie rekord transferowy?

Raków Częstochowa za rekordowe w historii klubu 11 milionów euro sprzedał do Norwich Ante Crnaca. Już niedługo ”Medaliki” mogą ustanowić kolejny klubowy rekord – tym razem pod względem zakupu. Tomasz Włodarczyk z portalu ”Meczyki.pl” poinformował, że za dwa miliony euro z Miedzi Legnica zostanie sprowadzony Wiktor Bogacz.

Raków wytypował następcę Crnaca

Po zaledwie roku Raków Częstochowa opuści Ante Crnac. Chorwat pod koniec letniego okienka transferowego 2023 został sprowadzony ze Slavena Belupo za 1,3 mln euro, co jest jak dotąd drugim największym zakupem w historii klubu. Teraz zostanie sprzedany za niemal dziewięciokrotność tej kwoty. Za 11 milionów euro napastnika sprowadziło do siebie występujące na poziomie Championship Norwich City. Tym samym Crnac zostanie najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii Rakowa.

Przebije dotychczasowy rekord, który należał do Kamila Piątkowskiego. Zimą 2022 roku Red Bull Salzburg zapłacił za tego stopera pięć milionów euro, a pół roku później dołączył on do najbardziej utytułowanego austriackiego klubu. Crnac rozegrał dla Rakowa 39 meczów, w których strzelił dziewięć goli i zaliczył sześć asyst. Występował z Rakowem w fazie grupowej Ligi Europy, ale tam nie zanotował ani jednego udziału przy bramce. W Częstochowie występował zarówno na nominalnej ”dziewiątce”, jak i na ”dziesiątce” oraz skrzydle.

Opłaciło się grać grubo. Ante Crnac sprzedany za ponad 10 milionów euro (+ bonusy) do Norwich 🔥🔥🔥https://t.co/CSvCUjmxn5 — Jakub Białek (@jakubbialek) August 20, 2024

Luka po Crnacu zostanie wypełniona błyskawicznie. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu ”Meczyki.pl”, wytypowanym przez Rakowa następcą Chorwata jest Wiktor Bogacz. Napastnik Miedzi Legnica w tym okienku był rozchwytywany przez takie firmy, jak słynny Juventus i występujące w MLS New York Red Bulls.

Amerykanie oferowali nawet 1,5 mln euro za 20-latka, a jego odejście za Atlantyk było naprawdę blisko. Ten jednak odmówił, argumentując to tym, że jeszcze jest za wcześnie dla niego na tak duży transfer. Być może więc zanim Bogacz trafi za granicę chce jeszcze sprawdzić swoje umiejętności na poziomie Ekstraklasy. Chciał także zachować lojalność wobec Miedzi, która pomogła mu przejść przez trudny okres podczas długiej kontuzji.

Kilka słów od Wiktora Bogacza… Szanowni Kibice, w tych kilku słowach chciałem Wam przekazać, że zdecydowałem się pozostać w Miedzi pomimo bardzo ciekawej oferty ze strony wspaniałego i wyjątkowego klubu, jakim jest New York Red Bulls. Całość ▶️ https://t.co/51cJHw24wj pic.twitter.com/zDAkI5h1us — MKS Miedź Legnica (@MiedzLegnica) August 13, 2024

Według Włodarczyka Raków ma zapłacić za niego Miedzi Legnica dwa miliony euro, co byłoby rekordowym zakupem w historii tego klubu. Dotychczas ”Medaliki” najwięcej zapłaciły za Johna Yeboaha. Przed rokiem reprezentant Ekwadoru przyszedł ze Śląska za 1,5 mln euro. Miedź tym transferem również ustanowiłaby rekord klubowy pod względem sprzedaży. Dotychczasowy rekord należy do Dawida Drachala, którego przed rokiem za 600 tysięcy euro sprzedano do… Rakowa.

Bogacz do klubu z Legnicy trafił zimą 2021 roku jako 16-latek. W kwietniu 2023 roku dołączył do pierwszego zespołu spadającej z Ekstraklasy Miedzi, ale nie zadebiutował na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Debiut w pierwszym zespole nastąpił dopiero w grudniu 2023 roku, a w kwietniu 2024 roku strzelił pierwszego gola. Jak dotąd w pierwszym zespole Miedzi rozegrał 19 meczów, w których zanotował siedem trafień.

🚨 Wiktor Bogacz numerem jeden na liście Rakowa do zastąpienia Ante Crnaca! 20-latek byłby rekordowym zakupem w historii Ekstraklasy. Bogacz ledwo odmówił NY Red Bulls. W Częstochowie chcą reinwestować i w przyszłości znów grubo zarobić: https://t.co/Ezi6eT1WIY — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) August 20, 2024

W Częstochowie Bogacz oprócz Drachala spotkałby jeszcze jednego byłego piłkarza Miedzi – Patryka Makucha. W 2018 roku jako 19-latek trafił do rezerw Miedzi z SMS-u Łódź. W pierwszym zespole ”Miedzianki” zadebiutował w kwietniu 2019 roku, gdy ta rozgrywała pierwszy w historii sezon na poziomie Ekstraklasy. Łącznie rozegrał dla tego klubu 82 mecze, w których strzelił 18 goli i zaliczył 11 asyst. W sezonie 2021/22 został trzecim najlepszym strzelcem w rozgrywkach I ligi, po czym trafił do Cracovii, a tego lata do Rakowa.

fot. PressFocus