Mistrz świata odchodzi z La Liga

Kolejny mistrz świata z Kataru wraca do domu. Tym razem chodzi o Marcos Acunę. 32-letni boczny obrońca odchodzi z Sevilli i wraca do rodzimej ligi, aby grać dla River Plate. Defensor podpisał kontrakt opiewający do końca grudnia 2027 roku. Cała transakcja ma wynieść około 2,25 miliona euro. Acuna to drugi obok Germana Pezzelli członek kadry mistrzów świata, który postanowił wzmocnić barwy „Los Millonairos”.

Marcos Acuna odchodzi z Sevilli

Dawno nie mieliśmy transferu, o którym tak mało spekulowano. Fabrizio Romano poinformował, że Marcos Acuna odszedł z Sevilli. Od teraz będzie on przywdziewał legendarne barwy River Plate. Klub ten opublikował specjalny filmik, w którym informuje o przybyciu zawodnika.

🏆 BIENVENIDO, CAMPEÓN DEL MUNDO 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/wYvDRaakZL — River Plate (@RiverPlate) August 20, 2024

Marcos Acuna przechodzi do „Los Millonarios” w ramach transferu definitywnego. Podpisał umowę, która obowiązuje do końca grudnia 2027 roku. Cała transakcja ma kosztować argentyński klub około 2,25 miliona euro.

W Sevilli spędził kilka lat

32-latek od sezonu 2020/21 reprezentował barwy Sevilli. Od tego momentu rozegrał w tej drużynie 149 meczów, w których zanotował sześć bramek i 16 asyst, ale przypomnijmy, że jest to lewy obrońca. Kilka tych asyst to dogrania z rzutów rożnych bądź rzutów wolnych, ponieważ zdarzało mu się bić te stałe fragmenty gry. W 2022/23 razem z kolegami sięgnął po puchar za zwycięstwo w Lidze Europy. Do Hiszpanii przybył ze Sportingu. Zanim wyruszył na podbój Europy, to z niemałym powodzeniem grywał w rodzimej lidze dla Racingu Club oraz Ferro Carril Oeste, którego zresztą jest wychowankiem.

Marcos Acuna to też członek kadry Argentyny, która w 2022 roku z przytupem zdobyła w Katarze Puchar Świata. Na tym turnieju był niezwykle ważną postacią, gdyż nie zagrał tylko w półfinale przeciwko Chorwacji. Po słabym występie Nicola Tagliafico przeciwko Arabii Saudyjskiej na początku rozgrywek grupowych, Acuna na dobre wskoczył do pierwszej jedenastki kierowanej przez Lionela Scaloniego. Stracił jednak w oczach trenera kadry narodowej. Sięgnął z kolegami po Copa America w lipcu, ale tam nie pograł zbyt wiele. Po meczu grupowym z Chile więcej już nie zagrał.

Kolejny mistrz świata wzmacnia River Plate

River Plate postanowiło ostatnio sięgać po znane nazwiska. Oprócz byłego już zawodnika Sevilli do klubu przybył również inny mistrz świata z Kataru German Pezzella. Dla 33-latka to sentymentalny powrót. Zanim wyjechał do Europy, to najważniejsze kroki w juniorskiej piłce stawiał właśnie w barwach River Plate. To dzięki ukształtowaniu gry w tym zespole German Pezzella mógł później z powodzeniem grać dla Betisu i Fiorentiny.

𝐒𝐞𝐧𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐭𝐞𝐧𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/dUzugqOC3V — River Plate (@RiverPlate) August 5, 2024

Poza tymi dwoma członkami kadry do River Plate wraca też Marcello Gallardo. 48-latek to jedna z największych legend „Los Millonaiors”. Jako piłkarz wygrał z klubem m.in. Copa Libertadores oraz sześć mistrzostw Argentyńskiej Primera Division. Z kolei jako trener w latach 2014-22 wywalczył m.in. Copa Sudamericana, dwa Copa Libertadores oraz mistrzostwo Argentyny. Teraz w osiągnięciu podobnych sukcesów mają temu trenerowi pomóc transfery takich graczy jak German Pezzella czy Marcos Acuna.

fot. PressFocus