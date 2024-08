Brazylijski następca Lewandowskiego wypożyczony do ligowego rywala

Vitor Roque pojawiał się w Barcelonie jako brazylijski wielki talent, który ma zastąpić w niedługim czasie Roberta Lewandowskiego. Brak szans oraz wyraźna niechęć trenera sprawiła, że od dłuższego czasu jesteśmy świadkami sagi transferowej z jego udziałem. Jednak według Fabrizio Romano, ale również Matteo Moretto, Vitor trafi na wypożyczenie do ligowego rywala – Realu Betis.

Wielkie oczekiwania względem Roque

Oczywiście należy zaznaczyć, że poza tytułem „brazylijskiego talentu” Vitor nie miał jeszcze zbyt dużego bagażu doświadczeń na seniorskim poziomie. Miał być zawodnikiem, którego uda się wręcz zbudować, by zastąpił w przyszłości naszego rodaka Roberta Lewandowskiego. Nie ma co ukrywać, że jego początki dość mocno elektryzowały kibiców, lecz do pewnego momentu.

⚪️🟢🇧🇷 Real Betis management just arrived in Barcelona to negotiate for Vitor Roque on loan. Barça have formal permanent bid from Sporting and now loan option from Betis. 📸 @JosepSoldado pic.twitter.com/7EhCXNSIRZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2024

Xavi, mimo iż sam na początku doceniał przygotowanie oraz formę Brazylijczyka, później nie stawiał na niego w zbyt dużym stopniu. Łącznie przez pół roku Roque zagrał 353 minuty we wszystkich rozgrywkach, strzelając dwa gole. Patrząc na to, iż zapłacono za niego 30 milionów euro + 30 milionów zmiennych, jego minuty niepokoiły samego zawodnika, ale również jego agentów. Ówczesny trener Barcelony raz po raz był pytany o małe minuty Vitora, lecz nie był zbyt skory do komentowania.

Nie odpowiadam agentom zawodników, nie mogę tego zrobić. Przyszłość Vitora zostanie omówiona wewnętrznie, aby podjąć ostateczną decyzję. Nie gra więcej ze względu na rywalizację w drużynie takiej jak Barça. Tutaj rywalizuje się z bardzo klasowymi zawodnikami.

Brazylijski talent w Betisie

Real Betis szuka wzmocnień, a jak wiemy, też ma swoje finansowe problemy. Vitor Roque może być szykowany do zastąpienia Ayoze Pereza, który dość niespodziewanie zasilił szeregi Villarealu. Ciężko powiedzieć, czy to jest miejsce idealne dla niego, lecz na pewno liczba minut będzie znacznie większa niż w ekipie Barcelony.

🚨🟢 Real Betis are closing in on deal to sign Vitor Roque from Barcelona! NO buy option clause, straight loan until June 2025 almost agreed with final details being discussed today. Roque wants Betis over Sporting and other proposals received. 🇧🇷 pic.twitter.com/brTLqCVtOM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2024

Wedle ustaleń Fabrizio Romano, ale również Matteo Moretto, Roque do końca obecnego sezonu będzie występował na Estadio Benito Villamarin. Betis ma pokrywać praktycznie całą pensję brazylijskiego talentu, a w umowie brakuje zapisu o możliwości wykupu. Zdaje się więc, że po Barca nie chce tracić tego zawodnika, licząc na jego ewentualny rozwój.

Co ciekawe Barcelona była już dogadana z portugalskim Sportingiem, lecz piłkarz zdecydowanie wolał przenieść się właśnie do Betisu. Aktualnie Real Betis oraz Blaugrana są na etapie końcowych ustaleń, po czym wypożyczenie Roque stanie się faktem.

fot. screen YouTube/FC Barcelona