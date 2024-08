Paulo Dybala przez ostatnie miesiące był najważniejszym zawodnikiem, który bronił barw AS Romy i zanosiło się na kolejny sezon Argentyńczyka w Rzymie. Saudyjskie pieniądze jednak niejednemu namąciły w głowie, co sam też dla Eleven przyznał Piotr Zieliński, który myślał nad ofertą z tego kraju przez dwa dni. Dybala po tygodniu nowych negocjacji dał się przekonać i trafi do Al-Qadisiyah, beniaminka Saudi Pro League, którego finansuje Aramco.

Dybala zmienił zdanie

Roma została poinformowana 21 sierpnia o tym, że piłkarz ma porozumienie z beniaminkiem Saudi Pro League – informację tę przekazał najlepiej poinformowany dziennikarz w sprawach Romy, Filippo Biafora z „Il Tempo”. Pragnieniem Argentyńczyka było pozostanie w Europie, transfer do Anglii także był czymś na co by poszedł, jednak nikt nie złożył za niego oferty. Propozycja Saudów to jedynie 3 miliony euro, a do niedawna klauzula wynosiła 12 milionów. Wygasła ona z końcem lipca – piłkarzowi w Romie został rok ważnej umowy.

Paulo #Dybala esce da Trigoria per l’ultima volta e fa le foto con tutti i tifosi presenti che lo invitano a ripensarci 💔 #AsRoma pic.twitter.com/VIb96eqfmZ — laroma24.it (@LAROMA24) August 22, 2024

”La Joya” – jak mówi się o znakomitym piłkarzu – zanotował 77 spotkań, 34 trafienia i 17 asyst w barwach Romy. Zagrał w finale Ligi Europy 2023 w Budapeszcie, gdzie strzelił gola dla ”Giallorossich”. Od kilkunastu dni sugerowano kibicom jakoby Roma wypychała zawodnika – ”Giallorossi” mają problemy ze sprzedaniem swoich zawodników, a w dodatku Dybala jak wyżej wspomniano – ma rok umowy do końca kontraktu.

Klub ma już następcę, Matiasa Soule – pytanie czy będzie dla rzymian tak decydujący jak rodak. 22 sierpnia Dybala odbył ostatni trening w Trigorii i poinformował kolegów o swojej decyzji.

Przez trzy lata w Arabii Saudyjskiej w klubie utrzymywanym przez Aramco – zarobi 75 milionów euro. Piłkarz dołączy do Nacho Fernandeza, Pierre’a-Emericka Aubameyanga oraz Nahitana Nandeza, którzy są częścią beniaminka Saudi Pro League.

Dybala – Roma – Arabia Saudyjska: aspekt finansow0-sportowy

Roma ma na stolę ofertę trzech milionów euro od Al-Qadisiyah. Jest to znacznie mniej niż 12 milionów euro klauzuli, która była ważna do 31 lipca. Ciekawą analizę przeprowadziło w tej sprawie „Calcio e Finanza”.

Biorąc pod uwagę aspekt finansowy dla samej Romy – jest to jednak szansa na zysk kapitałowy, tzw. plusvalenzę. Jeżeli Roma faktycznie zarobi 3 miliony euro na piłkarzu to przy wartości księgowej netto Dybali na koniec sierpnia 2024 roku ”Giallorossi” zanotują 1,9 miliona euro zysku w księgach.

✅ HEChO I Dybala se marcha al Al-Qadisiyah saudí. Todo hecho. El jugador cobrará 75 millones por 3 años y la Roma recibirá 3-4 millones de traspaso. Confianza total en Soulè y 4-5 jugadores en la mira ahora: Danso, Manu Konè, Boga y Ngonge. [@angelomangiante] pic.twitter.com/HT7YK8LJPB — Soy Calcio (@SoyCalcio_) August 22, 2024

Wtedy też za ten sezon, byłoby to 8,33 miliona euro brutto oszczędności, które po uwzględnieniu wszystkich czynników miałoby wynosić nawet trzy miliony więcej. Sam agent piłkarza za transakcję w 2022 roku zarobił 4 miliony euro, a piłkarz przybył z wolnego transferu.

Skąd nagły ruch w kontekście Dybali? Roma średnio ma kogo sprzedać za dobre pieniądze, Dybala ma rok umowy, a do tego średnio pasuje on Daniele De Rossiemu pod 4-3-3. Preferuje on Matiasa Soule, którego sam Dybala nakłaniał wraz z Leandro Paredesem na przybycie do klubu. Byłego piłkarza Juve i Frosinone czeka trudne wyzwanie – sam w dodatku nie strzelił gola w Serie A z akcji od 26 listopada 2023 roku.

Fot. PressFocus