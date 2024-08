Manchester United coraz bliżej ważnego wzmocnienia

Manchester United jest blisko pozyskania Manuela Ugarte z PSG, który ma wzmocnić środek pola zespołu na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. Po transferach takich jak Leny Yoro, Joshua Zirkzee i Matthijs de Ligt, klub kontynuuje aktywne działania na rynku transferowym, budując silniejszą drużynę na nadchodzący sezon.

Od kilku tygodni Manuel Ugarte jest łączony z Manchesterem United. Teraz jak informuje Fabrizio Romano, Manchester dogadał się z PSG w sprawie wypożyczenia piłkarza z opcją wykupu. Sprawa jest już bliska finalizacji.

🚨🔴 Manchester United are now close to getting Manu Ugarte deal done!

As revealed last week, #MUFC want to proceed with loan + obligation to buy and meeting with PSG was positive.

No bids for Ederson — Man Utd want Ugarte, details being discussed.

Deal at final stages. ⏳🇺🇾 pic.twitter.com/a3VLVLMdeg

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2024