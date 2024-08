Perełka FC Barcelony zagra w Ligue 1

Stade Rennes dokonało kolejnego ciekawego transferu – tym razem prosto z FC Barcelony. Jak informuje niemalże niezawodny Fabrizio Romano, na Roazhon Park przybędzie Mika Faye. Francuzi wyłożyli na ten transfer 12 milionów euro. 20-latek, który trafił do Hiszpanii w 2023 roku, nie zdążył nawet w niej zadebiutować.

Mika Faye od jakiegoś czasu był obiektem zainteresowania kilku klubów z Ligue 1. Dużo się mówiło o Lille oraz Stade Rennais. Teraz według Fabrizio Romano, to „Czerwono-Czarni” wygrali wyścig o pozyskanie młodego obrońcy. Finalizacja transferu może nastąpić już jutro.

🚨🔴⚫️ Rennes agree deal to sign Mika Faye from Barça, here we go!

After official bid submitted last week as revealed, deal done with medical to follow on Friday.

€12m fixed fee, 25% sell-on clause AND key detail: buy back clause for Barça over €35m.

Faye travels tomorrow. pic.twitter.com/alr2urFd5i

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2024