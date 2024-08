Czołowy klub Premier League straci kapitana?

Kapitan Newcastle United Kieran Trippier wkrótce może zamienić walkę o europejskie puchary na walkę o utrzymanie w Premier League. David Ornstein z ”The Athletic” informuje, że reprezentant Anglii jeszcze tego lata chce opuścić St. James’ Park. O ściągnięcie go do siebie chce powalczyć Everton.

Z walki o puchary do walki o utrzymanie w Premier League?

Kieran Trippier jest jedną z twarzy nowego Newcastle United. Był pierwszym transferem ”Srok” po przejęciu klubu przez Saudyjski Fundusz Inwestycyjny. Na początku stycznia 2022 roku Newcastle zapłaciło za niego Atletico Madryt 14 milionów euro. Już po pierwszych czterech meczach po powrocie do Premier League po 2,5 roku miał na koncie dwa gole i założył nawet opaskę kapitańską. W lutym 2022 roku złamał jednak kość sródstopia i do gry wrócił dopiero w maju.

W sezonie 2021/22 celem Newcastle było utrzymanie, ale sezon 2022/23 miał być nowym otwarciem. Po raz pierwszy w XXI wieku ”Sroki” dotarły do finału krajowego pucharu, ale przede wszystkim po 20 latach zakwalifikowały się do Ligi Mistrzów, a walnie do tego przyczynił się Trippier. W Premier League zanotował udział przy ośmiu bramkach swojego zespołu, zdobywając siedem asyst i dokładając jednego gola. Wystąpił we wszystkich 38 meczach ligowych i zachował aż 14 czystych kont. Został także etatowym kapitanem drużyny Eddiego Howe’a.

Kieran Trippier has been named in the @PFA Premier League Team of the Year for 2022/23! So well deserved, @trippier2! 👏⚫️⚪️ pic.twitter.com/dINcIrRIJr — Newcastle United FC (@NUFC) August 29, 2023

Jeszcze większy udział przy bramkach Newcastle zanotował w poprzednim sezonie. W 39 meczach zaliczył 11 asyst, co jest jego rekordem na seniorskim poziomie. I to w sezonie, który był dla Newcastle o wiele gorszy od poprzedniego, bowiem zakończyli go poza strefą pucharową – na siódmym miejscu. Łącznie w ciągu 2,5 roku Trippier rozegrał dla ”Srok” 92 mecze, w których zanotował 21 asyst i dołożył cztery gole.

Do ”klubu 100” może jednak nie dołączyć, bowiem według Davida Ornsteina z ”The Athletic” Trippier chce opuścić St. James’ Park jeszcze tego lata. Nie jest on przekonany, co do swojej pozycji w składzie. Pierwszy mecz nowego sezonu Premier League przeciwko Southampton (1:0) w pełni przesiedział na ławce, choć wyleczył już kontuzję, z którą zmagał się w trakcie okresu przygotowawczego. Zamiast tego dwa dni później rozegrał 45 minut w meczu rezerw z Sunderlandem w ramach rozgrywek Premier League 2.

Zainteresowanie Trippierem wyraża Everton i według dziennikarza miały nawet odbyć się wstępne rozmowy pomiędzy klubami. W grę wchodzi wypożyczenie 34-letniego już prawego obrońcy. ”The Toffees” mają obecnie problem z obstawieniem tej pozycji. Z urazami zmagają się Seamus Colleman i Nathan Patterson. W meczu z Brighton (0:3) bezpośrednią czerwoną kartkę oznaczającą trzy mecze pauzy otrzymał Ashley Young, więc w tej chwili jedyną opcją na prawą obronę jest Mason Holgate, dla którego nie jest to naturalna pozycja.

🚨 EXCL: Kieran Trippier wants to leave Newcastle United before summer market closes + Everton among suitors. 33yo full-back contracted until 2026 but seeking regular 1st team action elsewhere. #EFC in contact with #NUFC to explore loan move @TheAthleticFC https://t.co/HyF2h6YrdC — David Ornstein (@David_Ornstein) August 22, 2024

Przemawiać za tym ruchem może też fakt, że szkoleniowcem Evertonu jest Sean Dyche, z którym Trippier w latach 2012-15 współpracował w Burnley. To właśnie dzięki przyzwoitym występom w ”The Clarets” został zauważony przez Tottenham, gdzie po dwóch latach na skutek odejścia Kyle’a Walkera został podstawowym zawodnikiem. Wtedy też zadebiutował w kadrze i stał się etatowym reprezentantem Anglii.

fot. CBS Sports Golazo / YouTube