Niewypał transferowy Śląska Wrocław przenosi się za Ocean

Szymon Janczyk z portalu ”Weszło” poinformował, że jeden z największych niewypałów transferowych Śląska Wrocław w ostatnich latach – Patryk Klimala zmieni klub. Przeniesie się za Ocean Indyjski, gdzie będzie występował w australijskim Sydney FC. Nie opuści on jednak definitywnie Śląska, bowiem będzie to tylko roczne wypożyczenie.

Klimala niewypałem Śląska

Krótko po wybuchu wojny pomiędzy Izraelem a Hamasem Patryk Klimala rozwiązał kontrakt z Hapoelem Beer Szewą i podpisał 3,5-letnią umowę ze Śląskiem Wrocław. Ze względu na przepisy FIFA w zespole Jacka Magiery mógł jednak zadebiutować dopiero w rundzie wiosennej. Tajemnicą poliszynela było, że Erik Exposito po zakończeniu sezonu opuści Wrocław, więc zawczasu trzeba było znaleźć odpowiedniego następcę Hiszpana.

Klimala okazał się jednak kompletnym niewypałem. W 11 meczach PKO BP Ekstraklasy nie zdobył żadnej bramki i zanotował tylko jedną asystę – w przegranym 2:3 meczu 30. kolejki z Ruchem Chorzów. Co więcej, w doliczonym czasie tego spotkania Klimala zmarnował idealną sytuację na doprowadzenie do remisu. Wówczas Śląsk z wyniku 0:3 w 85. minucie mógł doprowadzić do rezultatu 3:3 na przestrzeni niecałych dziesięciu minut. W ostatecznym rozrachunku zdobyty punkt mógłby dać im mistrzostwo Polski.

JAK on tego nie strzelił? 🤯🤯🤯 Patryk Klimala miał na nodze piłkę na remis, ale… musicie to sami zobaczyć 👇 pic.twitter.com/qXL15sXbhS — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 27, 2024

Jak się później okazało, był to ostatni występ Klimali w pierwszym zespole Śląska. Cały maj spędził poza kadrą meczową, a Jacek Magiera tak wówczas tłumaczył odsunięcie od pierwszego składu:

– Od jutra walczy o to, aby wrócić do dwudziestki meczowej. Taką drogę przeszło wielu zawodników. Nie widzę tu drugiego dna. Uznałem, że na ten mecz (z ŁKS-em – przyp. red.) nie pojedzie. Wiemy doskonale, że będziemy go rozliczać z tego, co robi na boisku. W tym przypadku za gole. Po to tutaj przyszedł. Na każdego chcemy patrzeć na to samo – mówił Magiera po meczu z ŁKS-em.

– Jak zareagował? Normalnie Nie rozmawiałem z Patrykiem Klimalą. Ta rozmowa teraz i tak nic nie da. Co miałbym powiedzieć? „Nie martw się, będzie lepiej”? Sam musi sobie z tym poradzić. Przyszedł tu, żeby strzelać goli, a dzisiaj tych goli nie ma – dodał.

Latem nie pojechał z drużyną na obóz przygotowawczy do austriackiego Aigen im Muhlkreis, a potem nie został włączony do kadry Śląska na rozgrywki Ekstraklasy i Ligi Konferencji. W tym sezonie ogrywał się jedynie w trzecioligowych rezerwach, gdzie w czterech meczach zdobył cztery bramki, w tym hat-tricka w wygranym 4:0 meczu z Górnikiem Polkowice.

Patryk Klimala strzelił 3 bramki w meczu ligowym z Górnikiem Polkowice! ⚽️⚽️⚽️ Ciekawe, czy Jacek Magiera da mu jeszcze jedną szansę. pic.twitter.com/zSBNhiMAnH — Matiosporcie.pl (@Matiosporcie) August 3, 2024

Przyzwoita forma na czwartym szczeblu rozgrywkowym nie wystarczyła jednak do znalezienia uznania w oczach Magiery. Śląsk konsekwentnie szukał dla Klimali nowego klubu i takowy wreszcie udało się znaleźć. Jak poinformował Szymon Janczyk z portalu ”Weszło”, napastnik uda się na roczne wypożyczenie do australijskiego Sydney FC. To półfinalista play-offów poprzedniego sezonu A-League. W fazie zasadniczej tych rozgrywek pięciokrotni mistrzowie Australii zajęli czwarte miejsce.

W kadrze Sydney FC wyróżniającymi się postaciami są byli piłkarze angielskich klubów – Jack Rodwell (ex Everton, Manchester City, czy Sunderland) oraz Joe Lolley (ex Huddersfield, czy Nottingham). W przeszłości w tym klubie występował jeden Polak – Adrian Mierzejewski. Obecnie jedynym Polakiem występującym w Australii jest Filip Kurto, który broni bramki MacArthur FC. Rozgrywki A-League wznawiają grę dopiero w drugiej połowie października.

‼️Śląsk Wrocław pozbywa się kłopotu. Słyszę, że Patryk Klimala przenosi się do australijskiego Sydney FC. Szczegóły:https://t.co/Z5IwFbNWJE — Szymon Janczyk (@sz_janczyk) August 23, 2024

fot. PressFocus