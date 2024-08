Czołowy niemiecki klub ściągnął gwiazdę 2. Bundesligi

Siódmy klub poprzedniego sezonu Bundesligi – TSG Hoffenheim sprowadził napastnika Herthy Berlin Harisa Tabakovicia. W poprzednim sezonie strzelił 22 goli i zaliczył pięć asyst na poziomie 2. Bundesligi. W momencie dopinania transferu pojawiły się doniesienia o ”kradzieży” Bośniaka przez Mainz, ale okazało się, że nie udała się ona klubowi z Moguncji.

Przed rokiem ówczesny spadkowicz z Bundesligi – Hertha Berlin ”wyciągnęła” Harisa Tabakovicia z Austrii Wiedeń za pół miliona euro. Transfer ten okazał się strzałem w ”dziesiątkę”, choć nie okazał się wystarczający, by Hertha już po roku wróciła do Bundesligi. Tabaković był jednak jednym z najlepszych piłkarzy poprzedniego sezonu 2. Bundesligi.

W sezonie 2023/24 zdobył w tych rozgrywkach 22 bramki i zaliczył pięć asyst. Był to najlepszy wynik w poprzednim sezonie 2. Bundesligi – ex aequo z Christosem Tzolisem z Fortuny Duesseldorf i Robertem Glatzel z HSV. Aż siedem z 32 występów kończył z dubletem, a w domowym meczu z Eintrachtem Brunszwik zdobył nawet hat-tricka. Oprócz niego w poprzednim sezonie 2. Bundesligi tylko pięciu zawodnikom udała się ta sztuka.

Bezpośrednio dzięki jego bramkom Hertha zdobyła dziewięć punktów więcej. Gdyby nie one, berlińczycy poprzedni sezon zakończyliby z dorobkiem zaledwie 39 punktów i do końca musieliby drżeć o utrzymanie w 2. Bundeslidze. W trzech dotychczasowych meczach tego sezonu Tabaković na listę strzelców się nie wpisał, ale w starciu I rundy Pucharu Niemiec z Hansą Rostock (5:1) zaliczył asystę.

W najbliższy weekend Hertha będzie mierzyć się z Jahn Regensburg, ale Tabaković w tym meczu już nie wystąpi. Zamiast tego może zagrać przeciwko Holstein Kiel jako piłkarz Hoffenheim. Florian Plettenberg poinformował, że klub z Sinsheim sprowadził Bośniaka do siebie za kwotę czterech-pięciu milionów euro. Tabaković podpisze z Hoffenheim trzyletni kontrakt.

W trakcie, gdy piłkarz przeszedł już testy medyczne pojawiła się informacja o próbie przejęcia go przez Mainz. Szybko jednak okazało się, że nic z tego nie będzie, bowiem klub z Moguncji zabrał się do ”kradzieży” zbyt późno. Reprezentant Bośni i Hercegowiny docelowo zastąpi Maximiliana Beiera, który po znakomitym sezonie okraszonym 16 golami w Bundeslidze za niemal 30 milionów euro przeniósł się do Borussii Dortmund.

🚨🆕 DONE DEAL | Haris #Tabakovic has successfully passed his medical with TSG Hoffenheim ✔️

He has signed a contract until 2027. Announcement in the next hours. €4-5m all-in.

30 y/o Tabakovic, new Hoffenheim striker. News confirmed. 🔐@SkySportDE 🇧🇦 pic.twitter.com/VdurO4Mvwh

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 23, 2024