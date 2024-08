Real Madryt poważnie osłabiony. Bellingham z kontuzją

Real Madryt ma niemałe problemy kadrowe na starcie obecnego sezonu. Przed meczem o Superpuchar Europy z Atalantą poważnego urazu nabawił się Eduardo Camavinga. Teraz „Królewscy” będą musieli zmierzyć się z kolejnym osłabieniem w linii pomocy. Do grona kontuzjowanych dołączył Jude Bellingham.

Real Madryt rozpoczął ten sezon od trofeum. ”Królewscy” na PGE Narodowym w Warszawie pokonali Atalantę 2:0, dzięki czemu po raz szósty w historii zdobyli Superpuchar Europy. Na inaugurację sezonu La Liga stracili jednak punkty i zremisowali z Mallorką 1:1. Przed starciem z włoską drużyną urazu nabawił się Eduardo Camavinga. Podczas treningu jego rodak Aurelien Tchouameni przypadkowo nadepnął go na nogę. Całą sytuacja wyglądała bardzo źle i 21-latek zmuszony był przedwcześnie zakończyć zajęcia.

Początkowo zakładano najgorszy scenariusz i obawiano się, że Francuz zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Wątpliwości szybko zostały jednak rozwiane i ta opcja została wykluczona. Po badaniach okazało się, że Camavinga doznał uszkodzenia więzadła pobocznego piszczelowego w kolanie. Mimo poważnie brzmiącego urazu przegapi na szczęście tylko początek sezonu. Szacuje się, że jego przerwa w grze może potrwać nawet ponad miesiąc.

Deeply disappointed to pick up this injury and miss the start of the season. I will work hard to be back soon. Thank you for all the messages of support over the last few hours and also want to wish the team well for the game tonight! Always thanks god 🙏🏾 pic.twitter.com/gXKl9kH9q1

— Eduardo Camavinga (@Camavinga) August 14, 2024