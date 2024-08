Romelu Lukaku znalazł nowy klub

Romelu Lukaku odkąd za dziewięciocyfrową kwotę opuścił Mediolan, nie może znaleźć swojego miejsca na ziemi. Niemniej jednak – jak bumerang – piłkarz wraca do Włoch. Od ponownego transferu do Chelsea po raz trzeci zmierza na Półwysep Apeniński. Tym razem kierunkiem jest samo południe – Belg trafi do SSC Napoli, ponownie będzie podopiecznym Antonio Conte. Transfer do ”Partenopeich” zasugerował swoim znanym hasłem Fabrizio Romano.

Belgijski piłkarz będzie kosztował nowego pracodawcę 30 milionów euro (24,5 mln funtów), a z bonusami kwota wzrośnie do 45 milionów euro (38 mln funtów). Napastnik współpracował już z Antonio Conte podczas pobytu w Interze Mediolan. Okazał się znakomitym współpartnerem dla Lautaro Martineza, tworząc słynny duet Lu-La. Inter zdobył Scudetto z wielką przewagą nad Milanem – 12 punktów. Potrafił zanotować serię aż 12 zwycięstw z rzędu. Lukaku strzelił 30 goli we wszystkich rozgrywkach (24 w Serie A), natomiast Martinez 19 goli (17 w Serie A).

Później Belg stał się… światowym memem z uwagi na toksyczną miłość do kolejnych klubów – całował herby Evertonu, Manchesteru United czy Chelsea, wyznawał miłość Interowi. Rozkochał w sobie fanów „Nerazzurrich”, lecz odszedł do Chelsea za 97,5 miliona funtów, pomagając w podreperowaniu klubowego budżetu, co było jednym z powodów rezygnacji Antonio Conte. Lukaku w „The Blues” rozczarowywał, a już po pół roku wyznał, że tęskni za Interem.

🚨🔵 Romelu Lukaku to Napoli, here we go! Verbal agreement in place between clubs.

Chelsea accept €30m fixed fee plus add-ons up to €15m for €45m potential package.

Permanent transfer brokered by Ali Barat for Epic Sports.

Lukaku will sign 3 year deal at Napoli until 2027. pic.twitter.com/Hc0pm21qZl

