Omorodion w końcu znalazł nowy klub

Samu Omorodion w ostatnim czasie był głośnym nazwiskiem na rynku transferowym, szczególnie gdy był niemalże pewny przejścia do londyńskiej Chelsea, ale transfer upadł na ostatniej prostej. Teraz jednak mam już pewność co do jego przyszłości i były już zawodnik Atletico Madryt zasili szeregi portugalskiego FC Porto.

Prawie dwa tygodnie temu media obiegła informacja o tym, że Chelsea jest praktycznie pewna pozyskania nowego napastnika, jakim jest Samu Omorodion. Niedługo później usłyszeliśmy, że w końcowym etapie negocjacji kluby po prostu się nie dogadały w kontekście szczegółów kontraktowych. Wszystko to sprawiło, że Samu wrócił do Madrytu, a kibice „Los Colchoneros” zachodzili w głowę, czy ta sytuacje nie wpłynie na pozyskanie Conora Gallaghera.

⚠️🔵 Samu Omorodion to Chelsea is 100% OFF.

Major issues confirmed and Omorodion will return to Madrid in the next hours…

…with serious chances to join another club in the next days. 👀 pic.twitter.com/UHBElfmHXs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2024