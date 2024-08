Bundesliga traci gwiazdę. Wyróżniał się w poprzednim sezonie

Bundesliga rozpoczęła 62. sezon, a Borussia Moenchengladbach stała się w niej ligowym średniakiem. W poprzednim sezonie „Żrebaki” zakończyły rywalizację na 14. miejscu w 18-zespołowej stawce, raptem z jednym punktem przewagi nad miejscem barażowym. Nowa kampania wcale nie musi skończyć się lepszym wynikiem, ponieważ z zespołu odchodzi Kouadio „Manu” Kone. Według mediów – wybiera się do Włoch.

Moenchengladbach chce 20 milionów

Kouadio Kone w ostatnich miesiącach w Bundeslidze był zdecydowanie wiodącą postacią, jeśli chodzi o drużynę grającą na Borussia Park. Francuz przybył w 2021 roku z Tuluzy i z miejsca stał się wyróżniającym się piłkarzem ”Źrebaków”. Do dziś rozegrał on w Bundeslidze w biało-czarnej koszulce 79 spotkań i strzelił sześć goli we wszystkich rozgrywkach (do tego cztery asysty). Nie to było jednak jego głównym zadaniem. Moenchengladbach chciałoby za zawodnika co najmniej 20 milionów euro. To też z uwagi na jego kontrakt, który wygasa dopiero w 2026 roku.

Jest on bardziej pomocnikiem w stylu szóstki połączonej z ósemką z zadaniami defensywnymi. W U23 u Thierry’ego Henry’ego pełnił rolę typowego defensywnego pomocnika. Nie jest to jednak klasyczna szóstka. To zawodnik przejściowy pomiędzy ofensywą a defensywą. Zaliczał średnio dwie próby odbioru na mecz wg „Whoscored”, ale podjął się też wielu dryblingów, tworząc przewagę w napędzaniu akcji. Holuje piłkę i zdobywa w ten sposób teren. W Borussii grał bardziej do przodu niż w kadrze. Przyszedł czas na zmianę klubu.

Bundesliga traci talent. Już się pożegnał

Borussia Moenchengladbach przed inauguracyjnym meczem całego sezonu Bundesligi (rywalem Bayer Leverkusen, aktualny mistrz Niemiec) uhonorowała Kone pamiątkową koszulką. Kone nie znalazł się w wyjściowym składzie ani na ławce rezerwowych. Tę nieobecność wyjaśniono oficjalnym oświadczeniem opublikowanym w mediach społecznościowych: Manu Koné nie jest dziś częścią składu z powodu potencjalnego odejścia z klubu.

Mimo tego, że przeciętnie w ciągu sezonu wypada łącznie na około 10 meczów, budził i nadal budzi spore zainteresowanie na rynku. W tym roku przypadło na Milan oraz Romę. Najprawdopodobniej Francuz, który jest srebrnym medalistą IO 2024, wyląduje w Rzymie. Kone jest kimś, kogo chciałby do pomocy Daniele De Rossi. Milan musiałby zrobić w pomocy pewną czystkę. Do Bologni na rok odszedł już Tommaso Pobega, jednak wydaje się, że do końca sierpnia klub opuszczą także Yacine Adli i przede wszystkim Ismael Bennacer – mowa tu o kierunkach Bliskiego Wschodu, odpowiednio Katarze i Arabii Saudyjskiej.

Dziennikarz niemieckiego „BILD-a”, Yan Decurten poinformował 23 sierpnia o tym, że Francuz wyląduje w Romie za kwotę 22 milionów euro, już z bonusami zawartymi w cenie. Jest to rynkowa okazja, ponieważ w tej cenie trudno znaleźć jakościowego przejściowego pomocnika.

Borussia Monchengladbach przegrała w pierwszej kolejce z Bayerem Leverkusen Xabiego Alonso 2:3 po kolejnej szalonej końcówce w wykonaniu mistrza Niemiec 2024. Tytuł ten podopieczni Hiszpana zdobyli bez poniesienia ani jednej porażki. Dubletem w meczu otwarcia popisał się Florian Wirtz. Bramki dla ”Źrebaków” zdobyli Tim Kleindinst oraz Nico Elvedi. Pierwszego gola sezonu, po przepięknym strzale spoza pola karnego, zdobył Granit Xhaka, były piłkarz ”Gladbach”.

