Made in Poland. Polscy sponsorzy wielkich marek

Parafrazując znane powiedzenie: „Polska firma potrafi”. Trudno znaleźć firmy z kraju nad Wisłą, które zaangażowane są we współprace z zagranicznymi klubami. Jak to jednak bywa – są wyjątki. Słynne firmy piłkarskie mają też polskich partnerów biznesowych. Zapraszamy na przegląd tego typu firm.

Drutex, azienda polacca leader in Europa nel mercato dei serramenti nella produzione di finestre, porte e sistemi oscuranti, è il nuovo Official Partner di FC #Inter Milano per le prossime due stagioni. Questa collaborazione unisce l’avanguardia dell’innovazione di Drutex con… pic.twitter.com/gNbuCSWJVy

— Simone Togna (@SimoneTogna) August 23, 2024