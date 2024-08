Arsenal wygrywa na Villa Park! Matty Cash z kontuzją

W hicie drugiej kolejki Premier League Arsenal pokonał na wyjeździe Aston Villę 2:0. Wynik spotkania w 67. minucie otworzył będący dopiero od dwóch minut na boisku Leandro Trossard, a dziesięć minut później strzałem sprzed pola karnego ustalił go Thomas Partey. Arsenal zrewanżował się Aston Villi za dwie porażki z poprzedniego sezonu.

W poprzednim sezonie Premier League Arsenal przegrał pięć meczów, z czego dwa z Aston Villą. Mało tego – w obu tych meczach ”Kanonierzy” nie zdołali zdobyć choćby jednej bramki. Tylko z Aston Villą i Fulham Arsenal nie zdołał odnieść choćby jednego zwycięstwa w poprzednim sezonie Premier League.

Bardziej bolesna od grudniowej porażki 0:1 była ta z 33. kolejki. Do tej serii gier Arsenal przystępował z pozycji lidera, ale uległ przed własną publicznością 0:2. Jednocześnie Manchester City pokonał Luton, wskoczył na fotel lidera i nie dał się z niego strącić już do końca sezonu. Co ciekawie, tamta przegrana z ”The Villans” była jedyną, jaką Arsenal odniósł w 2024 roku w Premier League.

ℹ️ Aston Villa are the only side to beat Arsenal in the Premier League in 2024

ℹ️ Arsenal have won 14 Premier League games at Villa Park, their joint most at a single ground in the competition

