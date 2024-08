Kolejny klub Betclic 1. Ligi zwolni trenera?

GKS Tychy może zostać już czwartym klubem Betclic 1. Ligi, który jeszcze tego lata dokona zmiany trenera. Tomasz Włodarczyk z portalu ”Meczyki.pl” poinformował, że po porażce 0:2 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza z pracą najpewniej pożegna się Dariusz Banasik. W tym sezonie jego zespół odniósł zaledwie jedno zwycięstwo w siedmiu meczach.

Już czwarty klub Betclic 1. Ligi zwolni trenera?

Choć GKS Tychy dopiero w siódmej kolejce Betclic 1. Ligi odniósł pierwszą porażkę w tym sezonie, prawdopodobnie dojdzie do zmiany trenera. To dlatego, że w sześciu poprzednich meczach tyszanie odnieśli zaledwie jedno zwycięstwo i to dopiero w szóstej kolejce. Wcześniej po pięciu pierwszych kolejkach tego sezonu Betclic 1. Ligi podopieczni Dariusza Banasika mieli na koncie… pięć remisów.

Z jednej strony GKS jest jedną z najlepszych defensyw tego sezonu Betclic 1. Ligi (pięć straconych bramek w siedmiu meczach), ale z drugiej strony tylko Polonia Warszawa ma gorszą ofensywę od tyszan. Zespół Banasika strzelił tylko cztery gole, z czego dwa już w pierwszej kolejce (2:2 z Miedzią Legnica). Na sześć kolejnych meczów aż cztery GKS kończył bez ani jednej zdobytej bramki – w tym w ostatniej kolejce, kiedy to uległ przed własną publicznością Bruk-Betowi Termalice Nieciecza 0:2.

Porażka z liderem Betclic 1. Ligi prawdopodobnie będzie kosztowała posadę Dariusza Banasika, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu ”Meczyki.pl”. Według dziennikarza władze klubu rozglądają się za jego następcą, ale na ten moment w mediach nie pojawiają się żadne konkretne kandydatury.

To oznacza, że Banasik będzie już czwartym trenerem, który w tym sezonie Betclic 1. Ligi straci stanowisko. Jako pierwszy kilkanaście dni temu z Polonii Warszawa zwolniony został Rafał Smalec. W tym tygodniu zaś doszło do aż dwóch zwolnień. Dwa dni po porażce w szóstej kolejce 2:4 z ŁKS-em Warta Poznań zwolniła Piotra Jacka, a w weekend Ruch Chorzów rozstał się z Januszem Niedźwiedziem.

Po porażce 0:2 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza posada Dariusza Banasika wisi na włosku i trener na dniach może stracić pracę. Władze GKS-u Tychy już rozglądają się za następcą:https://t.co/AnxIHGqrEm — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) August 24, 2024

Dariusz Banasik trenerem GKS-u Tychy został w kwietniu 2023 roku, gdy klub walczył o utrzymanie w I lidze. Utrzymał on tyszan na zapleczu Ekstraklasy, a w sezonie 2023/24 bił się o awans do elity. Po rundzie jesiennej GKS zajmował pozycję wicelidera, ale fatalna runda wiosenna sprawiła, że nawet nie zakończył on sezonu w strefie barażowej. Wiosną 2024 roku gorzej od GKS-u punktowały tylko cztery kluby, w tym dwóch spadkowiczów – Podbeskidzie i Zagłębie Sosnowiec.

Łącznie Banasik poprowadził GKS w 52 meczach. Zanotował w nich więcej porażek nich zwycięstw – 21 porażek w stosunku do 20 zwycięstw – oraz 11 remisów. Bilans bramkowy za jego kadencji również jest ujemny i wynosi 58:70. Pod wodzą Banasika GKS zdobywał średnio 1,37 pkt. na mecz. Najbliższy mecz tyszanie rozegrają 31 sierpnia na wyjeździe z Wisłą Płock i prawdopodobnie już z innym szkoleniowcem u sterów.

fot. GKS Tychy / YouTube