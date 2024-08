Niewypał z Atletico zagra w Bundeslidze

Podczas styczniowego okienka transferowego Atletico sprowadziło do siebie prawdziwą perełkę. Mowa o zawodniku drugiej linii z klubu Royal Antwerp z ligi belgijskiej, Arthurze Vermeerenie. Belg dołączył do zespołu La Liga i miał spore problemy z przebiciem się do pierwszego składu ekipy Diego Simeone. Klub zdecydował się więc go wypożyczyć i jak informuje Fabrizio Romano, 19-latek sezon spędzi w RB Lipsku.

Arthur Vermeeren uważany jest za wielki talent belgijskiej piłki. Młody pomocnik podczas zimowego okienka transferowego trafił do Atletico Madryt za blisko 20 miliony euro, plus ewentualne bonusy. Wcześniej jednak reprezentował barwy Royal Antwerp. 19-latek mimo młodego wieku odrywał bardzo ważną rolę w swojej drużynie. Dołożył swoją cegiełkę w wywalczonym przez klub z Antwerpii mistrzostwa od niemal 70 lat. Łącznie rozegrał 40 spotkań, w których strzelił dwa gole i zaliczył dwie asysty.

Po znakomitym sezonie na krajowym podwórku, przyszedł czas na europejskie puchary. Antwerpia pojawiła się w Lidze Mistrzów po raz pierwszy w historii. Drużyna wygrała co prawda tylko jedno spotkanie, z FC Barceloną. Vermeeren radził sobie jednak bardzo dobrze w tych elitarnych rozgrywkach, a na dodatek w starciu z „Dumą Katalonii” zdobył tytuł piłkarza meczu. Dzięki dobrym występom zwrócił na siebie uwagę czołowych klubów.

This is Vermeeren holding a MOTM trophy against Barcelona 3 months ago. Today he didn’t play a single minute while finished Saúl got over 30.. pic.twitter.com/r0FeAolzip

Bardzo mocno na transfer naciskała właśnie Barcelona. Piłkarz miał być następcą Sergio Busquetsa, którego profilem bardzo przypomina. Belg dodatkowo ma ciągotki do gry ofensywnej. Ostatecznie na skutek problemów z zakontraktowaniem gracza, do gry wkroczyło Atletico. Podczas zimowego okienka transferowego „Los Colchoneros” zapłacili za niego blisko 20 milionów euro. Arthur Vermeeren podpisał umowę do czerwca 2030 roku.

Nikt nie wymagał od 19-latka, aby od początku był ważnym elementem w drużynie Diego Simeone. Po transferze zanotował w Atletico jednak zaledwie 160 minut gry (trzy wejścia z ławki w pięciu meczach). W tak młodym wieku dla piłkarza bardzo ważne jest, aby łapał minuty na murawie i zbierał cenne doświadczenie.

Władze klubu oraz Vermeeren po nieudanym początku, wspólnie doszli do wniosku, że w tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem byłoby wypożyczenie. 19-latek w ostatnich dniach łączony był między innymi z Bayerem Leverkusen. Jak informuje Fabrizio Romano, Belg z Atletico obecne rozgrywki spędzi w RB Lipsku. Dla niemieckiej drużyny będzie to drugie solidne wypożyczenie podczas obecnego okienka transferowego. Wcześniej ponownie związał się z nią Xavi Simons.

🚨🔴⚪️ RB Leipzig are closing in on deal to sign Arthur Vermeeren. As exclusively revealed this week, he’s top of their list as leaving Atlético Madrid.

Leipzig are working on details of the deal and structure in order to get it completed soon ahead of other clubs. pic.twitter.com/Klz0jMep7z

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2024